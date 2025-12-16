Más Información

FIFA entregará el premio The Best este martes; ¿Dónde y cómo ver la ceremonia de premiación?

Lizbeth Ovalle gana el Premio Marta de la FIFA al mejor gol del año en la ceremonia The Best

El futbol mexicano femenil ha pisado fuete en el escenario internacional, esta vez gracias a Lizbeth Ovalle, exjugadora de los Tigres. Pues la jugadora fue premiada con el Premio Marta y además, es la primera vez en México, ya sea varonil o femenil, que se recibe este galardón al mejor gol del año.

Su candidatura se anunció desde mediados de noviembre a los Premios The Best de la FIFA, y fue cuando el nombre de 'La Maga' tomó fuerza. Fue por fin este martes 16 de diciembre cuando el organismo internacional anunció que la jugadora mexicana era acreedora al premio.

¿Cómo fue el gol por el cual Lizbeth Ovalle fue nominada al Premio Marta?

Fue en el Clausura 2025, en la Jornada 10,cuando Ovalle aprovechó un centro de Jenni Hermoso, y la 'Maga' se lanzó hacia al frente y aunque el balón le quedó a la espalda, sacó el recurso de pegarle con el talón en una especie de 'escorpión' incómoda.

El gol de inmediato le dio la vuelta a las redes sociales y asombró al mundo entero por la complejidad del remate.

“Solo intenté golpear el balón para dar un centro, quien sabe cómo lo hice”, fueron las palabras de Ovalle luego de aquel partido.

