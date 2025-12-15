Pittsburgh Steelers triunfan en el Monday Night Football al vencer a los Miami Dolphins

Los Pittsburgh Steelers superaron este lunes 28-15 a los Miami Dolphins para mantenerse en la cima de la división Norte de la Conferencia Americana en el cierre de la semana 15 de la temporada de la NFL.

Los Steelers tienen ocho triunfos y seis derrotas, en el primer lugar de su división que hoy los tiene dentro de los equipos que clasifican a los 'playoffs'.

Los Dolphins quedan con marca de 6-8, en el tercer lugar del Este de la AFC ya sin posibilidades de alcanzar la postemporada.

Aaron Rodgers lideró la victoria con 224 yardas por pase y dos envíos de anotación.

Las defensivas dominaron la primera mitad.

Con los Dolphins, Tua Tagovailoa sufrió con la presión, fue capturado cuatro veces en el juego, lo que le impidió tener precisión en sus envíos; fue interceptado por Asante Samuel en el primer cuarto.

Miami tomó ventaja 0-3 con un gol de campo de 54 yardas de Riley Patterson en el segundo cuarto.

Con los Steelers, Rodgers fue acosado por los linieros rivales de forma intensa; fue capturado dos veces. Sólo pasó para 90 yardas, a pesar de eso, en su última serie logró establecer una ofensiva de cinco minutos que recorrió 60 yardas hasta la anotación por tierra de Connor Heyward que les dio ventaja 7-3 antes del descanso.

En el tercer cuarto, el ataque de los Dolphins mantuvo su inoperancia y su defensiva se dobló. Pittsburgh lo aprovechó para despegarse 21-3 gracias a un par de envíos a las diagonales que atraparon Marquez Valdes-Scantling y DK Metcalf.

Los Steelers mantuvieron la intensidad en el inicio del último periodo, en el que un acarreo de Jonnu Smith incrementó la ventaja 28-3.

Miami tuvo una reacción tardía con dos pases de 'touchdown' hacia Darren Waller que los acercó 28-15, luego de fallar en el intento de conversión de dos puntos en ambas oportunidades.

En el medio tiempo del duelo los exjugadores Ben Roethlisberger, campeón en los Super Bowl XL y XLIII; Joey Porter, monarca en la edición XL; y Maurkice Pouncey, nueve veces Pro Bowl; fueron honrados como nuevos miembros del Salón de la Fama de los Pittsburgh Steelers.