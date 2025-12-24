Pumas: ¿Quiénes son y cómo juegan los cuatro refuerzos auriazules para el Clausura 2026?

Luego de fracaso que vivieron los Pumas al quedar eliminados en el Play-In del Apertura 2025, la directiva auriazul se puso manos a la obra para fortalecer al equipo rumbo al Clausura 2026.

En mayo del próximo año, el Club Universidad Nacional cumplirá 15 años sin poder levantar un solo título, por lo que necesita urgentemente salir de la crisis que atraviesa.

De la mano de Efraín Juárez, el equipo auriazul intentará romper su sequía de trofeos lo más pronto posible y tratará de aprovechar que este año disputará varios torneos: Liga MX, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup.

Aunque, la escuadra universitaria necesita contar una plantilla amplia para tener opciones de recambio y no sufrir con el tema de las lesiones y de las bajas por suspensión, como en el último semestre.

Por tal motivo, los Pumas están sumando refuerzos para que Efraín Juárez tenga un plantel más amplio y que sea capaz de competir en los tres torneos del siguiente año.

Hasta el momento, la directiva auriazul, encabezada por Luis Raúl González, el presidente del Club Universidad Nacional, y Antonio Sancho, el vicepresidente deportivo, ha anunciado de manera oficial la contratación de tres refuerzos.

César Garza, Antonio Leone y Juninho Vieira ya forman parte de la institución auriazul; los dos primeros llegaron en calidad de cedidos por parte del Monterrey, mientras que el segundo es fue una compra definitiva.

Además, en espera de que se haga oficial, Jordan Carrillo se convertirá en la cuarta incorporación de los Pumas para el Clausura 2026; únicamente, necesita pasar las pruebas médicas protocolarias para ser anunciado.

¿Quiénes son y cómo juegan los cuatro refuerzos de los Pumas para el Clausura 2026?

Juninho Vieira

El brasileño es el refuerzo más importante de los Pumas hasta el momento. Acaba de cumplir 29 y costó, aproximadamente, seis millones de dólares. Llegó procedente del Flamengo de Brasil, con quien ganó la Serie A, la Copa Libertadores, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger. Su carrera ha estado marcada por altibajos, ya que ha portado la camiseta de 10 equipos a lo largo de 10 años como profesional. Con el Mengao, disputó 32 partidos y marcó cuatro goles en un año. Es centrodelantero, aunque tiene la opción de jugar como extremo en ambas bandas. No es el típico nueve que no sale del área, por lo que puede asociarse bastante bien con sus compañeros. Tiene buena definición, aunque pare ser delantero no tiene tanto gol y cuenta con pocas asistencias, estadísticamente.

Jordan Carrillo

El mexicano es la segunda incorporación, hasta el momento, del equipo de Efraín Juárez, ya que apenas tiene 24 años, pero cuenta con una trayectoria de casi seis como profesional. Su último equipo fue el Santos, donde se formó, creció y debutó; participó en casi 100 partidos. Desde joven, llamó la atención por su manera de encarar y velocidad en los extremos. Al igual que Juninho tiene la opción de jugar por ambas bandas y también puede desempeñarse como enganche; aunque, Efraín Juárez no suele jugar con alguien detrás de su nueve. Ha completado casi todos los procesos con las inferiores de la Selección Mexicana, desde Sub-18 hasta Su-23; incluso ya suma dos partidos con la Mayor. A falta de confirmarse, su incorporación también será definitiva.

César Garza

El joven contención mexicano de 20 años llega para pelear la titularidad con José Caicedo. Es canterano del Monterrey y fue transferido en calidad de préstamo por un año. Incluso, tuvo un breve periodo por el Dundee de Escocia. Con el primer equipo de los Rayados, apenas pudo jugar 12 encuentros y convirtió un gol, aunque sus labores son más destructivas que constructivas. También tuvo participación la Selección Mexicana Sub-20, como parte de su proceso en inferiores. Es un jugador con buena presencia y toma buenas decisiones con la pelota; para ser un cinco, tiene tranquilidad para salir jugando.

Antonio Leone

El defensa central tiene 21 años y cuenta con doble nacionalidad (mexicana y estadounidense). En las inferiores, ha representado a las dos selecciones, aunque en los últimos dos procesos escogió la camiseta tricolor. Su 1.83 le permite tener buena presencia física y buen desempeño en jugadas por arriba. Tiene buena salida con el balón y sabe anticiparse a las jugadas. Se formó en las fuerzas básicas de Los Angeles FC, doble debutó en 2020 con menos de 18 años. Llegó procedente del Monterrey, con quien jugó apenas 10 duelos y, al igual que César Garza, fue traspasado con condición de cedido.