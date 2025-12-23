Jordan Carrillo aterriza en Ciudad de México para convertirse en el cuarto refuerzo de los Pumas

Los Pumas siguen trabajando para armar un plantel más que competitivo de cara a competir en Liga MX, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup durante 2026.

Luego de anunciar oficialmente la contratación de César Garza, Juninho Vieira y Antonio Leone, la directiva auriazul está cerca de amarrar a su cuarto refuerzo.

El equipo de Efraín Juárez ya se reforzó en la defensa, en el centro del campo y en la delantera, pero necesita seguir sumando jugadores que tengan la opción de cubrir, al menos, un par de posiciones.

Por tal motivo, el conjunto universitario se fijó en Jordan Carrillo para sumarlo como su nueva incorporación.

El canterano del Santos puede jugar como extremo o detrás del nueve; es un futbolista que pisa constantemente el área.

A espera de que supera las pruebas médicas protocolarias, el mexicano se convertirá en el cuarto fichaje de los Pumas para el Clausura 2026.

Durante la tarde de este martes 23 de diciembre, Jordan Carrillo aterrizó en la Ciudad de México para reportar con su nuevo equipo.

¿Qué fue lo que dijo Jordan Carrillo a su llegada a la CDMX?

“Es un proyecto muy bonito, es un paso muy grande en mi carrera; Pumas es un equipo muy grande, es una oportunidad muy bonita. Vengo a sumar, a demostrar lo que tengo y a echarle todas las ganas para que le vaya bien al equipo”, declaró a su llegada.

Jordan Carrillo aterriza en CDMX para firmar con los Pumas ✈️



El volante mexicano será el cuarto refuerzo del equipo de Efraín Juárez para el Clausura 2026

Cabe resaltar que debutó en 2020 con los Guerreros y, desde entonces, disputó un total de 99 partidos, convirtió cuatro goles y dio una asistencia.

En el último torneo con los Santos, vio actividad en 13 de los 17 encuentros de la Fase Regular, pero no pudo marcar ni asistir.

Además, tuvo una breve etapa por el viejo continente, cuando jugó con el Sporting de Gijón a lo largo de un año y medio; con el equipo español participó en 26 encuentros y se hizo presente con una anotación.

Con la Selección Mexicana, Jordan Carrillo ha disputado dos partidos y ha sido convocado en dos procesos diferentes; fue llamado por Gerardo Martino y por Jaime Lozano.