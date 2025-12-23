El América ha dado un paso histórico hacia el futuro con el anuncio de una alianza estratégica con General Atlantic, un fondo de inversión global. Esta asociación marca el inicio de una nueva era en Coapa, enfocada en la estabilidad financiera, el crecimiento y la innovación.

A través de un comunicado oficial, Grupo Ollamani reveló esta alianza que potencializará al club americanista, al Estadio Banorte y los terrenos adyacentes. El objetivo principal es acelerar la siguiente etapa de desarrollo, potenciando no solo el aspecto deportivo, sino también la expansión comercial y la experiencia para los aficionados.

Cabe señalar que Emilio Azcárraga Jean mantendrá el control mayoritario con el 51 por ciento de las acciones, asegurando la continuidad en la dirección estratégica que ha caracterizado al equipo por décadas.

Mientras que General Atlantic adquirirá el 49 por ciento%, inyectando capital fresco que permitirá explorar nuevas oportunidades, como refuerzos de calidad y proyectos de infraestructura.

¿Qué es General Atlantic?

Se trata de un inversor global líder con sede en Nueva York, fundado en 1980 por el filántropo Chuck Feeney, conocido por su visión de “mejorar la condición humana”.

Con más de cuatro décadas y media de experiencia, la firma ha proporcionado capital y apoyo estratégico a más de 830 compañías en todo el mundo. Su propósito principal es empoderar a socios de capital, empleados y empresas, invirtiendo en negocios con enfoque a largo plazo.

Guiada por la convicción de que los emprendedores pueden ser agentes increíbles de cambio transformacional, General Atlantic combina un enfoque global colaborativo, experiencia sectorial, horizonte de inversión prolongado y comprensión profunda de los impulsores de crecimiento.

Actualmente gestiona aproximadamente 118 mil millones en activos bajo administración (al 30 de septiembre de 2025), con más de 900 profesionales en 20 países. En México, desde la apertura de su oficina en 2015, ha invertido más de 3 mil millones de dólares en 14 empresas.

Esta alianza no solo trae recursos financieros, sino también expertos en gestión deportiva y expansión de marca, complementada por una asociación adicional con Kraft Analytics Group, empresa perteneciente a Kraft Group, dueña de los Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS.