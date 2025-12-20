Pumas anuncia a Juninho Vieira como su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Más Información

Finalmente, la espera terminó. Luego de varios días llenos de especulaciones por su llegada, Juninho Vieira fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de los Pumas.

A través de sus redes sociales, el Club Universidad Nacional comunicó que el atacante brasileño se une al equipo y se convierte en el segundo refuerzo para el Clausura 2026.

