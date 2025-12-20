Pumas anuncia a Juninho Vieira como su segundo refuerzo para el Clausura 2026

Más Información
Philadelphia Eagles amarran segundo título consecutivo en la División Este de la NFC; clasifican a los playoffs de la NFL
Antonio Mohamed no tiene interés en dirigir a la Selección Mexicana; asevera que "nunca fue considerado"
Finalmente, la espera terminó. Luego de varios días llenos de especulaciones por su llegada, Juninho Vieira fue anunciado oficialmente como nuevo futbolista de los Pumas.
A través de sus redes sociales, el Club Universidad Nacional comunicó que el atacante brasileño se une al equipo y se convierte en el segundo refuerzo para el Clausura 2026.
