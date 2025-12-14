Pumas está cerca de cerrar su primer refuerzo para el Clausura 2026 y se trata de un campeón de Copa Libertadores

La directiva de los Pumas se encuentra trabajando a marchas forzadas para apuntalar al equipo de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Con la llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva del Club Universidad Nacional, los trabajos para buscar refuerzos comenzaron de inmediato y todo parece indicar que ya están dando frutos.

El equipo auriazul se encuentra a una firma de cerrar su primera contratación para el próximo torneo, aunque tendrá que esperar un poco para poder hacerla oficial.

El refuerzo universitario sería un delantero brasileño multiganador con el Flamengo, que está participando en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Juninho Vieira es el jugador que los Pumas tienen prácticamente amarrado para convertirse en la primera incorporación para el próximo semestre.

El atacante mineiro estaría firmando contrato con el Club Universidad Nacional por los próximos tres años y sería anunciado y presentado cuando el Mengao termine su participación en el torneo internacional.

Cabe relatar que el conjunto universitario desembolsaría alrededor de seis millones de dólares para hacerse con los servicios de Juninho.

El brasileño ocuparía una de las dos plazas de extranjero que la escuadra de Efraín Juárez tiene disponible, por lo que su llegada se daría sin ningún inconveniente administrativo.

Cabe resaltar que el nacido en Minas Gerais puede jugar como extremo, por ambas bandas, o como centrodelantero, aunque la directiva auriazul buscaría la contratación de otro “nueve” para tener competencia interna, luego de quedarse sin Guillermo Martínez y José Juan Macías por lesión.

¿Quién es Juninho Vieira?

Juninho Vieira nació el 21 de noviembre de 1996 en Minas Gerais, Brasil, es decir, acaba de cumplir 29 años.

El atacante se formó en las categorías inferiores del Athletico Paranaense, donde debutó como futbolista profesional en 2015.

A lo largo de sus 10 años de trayectoria, ha portado la camiseta de 10 equipos, incluyendo al que lo vio nacer: Guaratingueta, Portimonense, Brasil Pelotas, Novorizontino, Figueirense, Vila Nova, Estoril, Chaves y Qarabag.

Además, ha conquistado siete trofeos como profesional, entre los que destacan los ganados con el Flamengo: Copa Libertadores, Derbi de las Américas y Copa Challenger.

Con el Mengao, ha jugado un total de 33 partidos y ha conseguido cuatro goles desde su llegada en enero de este año. Aunque, todavía tiene que disputar el juego más partido: la final de la Copa Intercontinental ante el Paris Saint-Germain.

