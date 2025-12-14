Ángel Correa podría tomar la estafeta de André-Pierre Gignac en Tigres y la final es su prueba de fuego

Ángel Correa apenas acaba de cumplir cinco meses desde que fue presentado como nuevo futbolista de los Tigres, tras dar por finalizado su paso en el Atlético de Madrid.

El atacante argentino no necesitó ningún tipo de adaptación y su impacto en el equipo felino fue inmediato. Él mismo sabía que “venía para competir”.

Angelito cayó como anillo al dedo en el sistema del entrenador Guido Pizarro y fue la “bomba” del Apertura 2025 que sí explotó. Sus números así lo comprueban.

En 26 partidos que ha disputado con la camiseta auriazul, 22 de Liga MX y cuatro de Leagues Cup, el campeón del mundo en Qatar 2022 ha marcado 15 goles y ha dado cuatro asistencias.

Incluso, ya consiguió dos anotaciones en la Liguilla; la que logró en la ida de la final es hasta el momento la más importante. Reconoce que le gusta “jugar este tipo de partidos”.

Además, el exatacante de los Colchoneros está a 90 minutos de formar parte de una selecta lista que conforman sólo cuatro jugadores que han conquistado la Copa del Mundo y la Liga MX.

Oreco y Mauro Ramos ganaron juntos el Mundial con Brasil en Suecia 1958 y también el título de Liga de la temporada 1967-68.

Después, Florian Thauvin se les unió al ser campeón en Rusia 2018 con Francia y al ganar el Clausura 2023 con los de la UANL. Angelito Correa podría ser el siguiente en aparecer en el listado.

El argentino tiene todo para convertirse en el sucesor de André-Pierre Gignac en el cuadro de la U. Los dos llegaron prácticamente a la misma edad y con las mismas ganas de triunfar en el equipo felino.

Correa podría ocupar el trono del francés cuando este decida dar un paso al costado en la institución. Una nueva dinastía podría estar por comenzar.