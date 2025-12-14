Alexis Vega podría jugar la vuelta de la final de la Liga MX si Toluca lo necesita ante Tigres

El Toluca está obligado a derrotar a los Tigres en la vuelta de la final del Apertura 2025, si sueña con la conquista del bicampeonato.

Aunque el marcador en la ida (1-0) no fue tan abultado, los Diablos Rojos tienen la necesidad de salir a obtener la victoria en el Nemesio Díez.

Para ganar, necesitan goles y uno de sus futbolistas que más podría ayudar en la ofensiva todavía está en duda para estar disponible.

Alexis Vega no se ha recuperado al 100 por ciento del problema muscular que sufrió en la Jornada 15 de la fase regular contra el Pachuca y ya suma siete partidos consecutivos sin actividad, ni siquiera a la banca ha podido salir. No ha sumado un solo minuto en la Liguilla.

Sin embargo, para el juego de vuelta de esta noche podría estar de regreso para ayudar al Toluca a conservar su corona en el futbol mexicano.

El capitán escarlata está dispuesto a forzar su regreso, quiere jugar y va a hacer todo lo posible, a pesar de que eso podría ser un arma de doble filo para su carrera.

En las últimas horas, ha entrenado al parejo del equipo y no se ha resentido de su lesión, pero será hasta el último momento en el que él mismo decida si está en condiciones para disputar la final.

Antonio Mohamed está dispuesto a optar por el “rómpase en caso de emergencia”, pero permitirá que Alexis Vega sea el que tenga la última palabra. La decisión no será nada sencilla, pero podría tener una gran recompensa.