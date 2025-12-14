La Liga MX y la historia sobre su trofeo de campeón desde 2008; Toluca y Tigres lo disputan HOY

El trofeo de campeón de la Liga MX es el objeto más preciado por todos los directivos, jugadores y aficionados, que cada seis meses renuevan la ilusión por ver a su capitán levantar la copa.

José Juan Marmolejo, la cabeza de la orfebrería que lleva su apellido, es quien creó este trofeo y en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, reveló los detalles de cómo se fabrica.

Hecho con plata .925 y sostenido en una base de obsidiana, mide 47 centímetros de alto por 19 centímetros de ancho y pesa casi nueve kilogramos. Desde el Clausura 2008 tiene el mismo diseño, el cual busca reflejar la tradición e historia de México.

“El proceso de producción es como se hacía en la antigüedad. Se compra la plata y se compra cobre electrolítico; se hace la liga, se funde y se vacía en un molde que nos deja como resultado una chapa. Después empieza a laminarse para que la plata se ablande y una vez que llegas al calibre deseado, salen los discos, porque el trofeo está hecho con base en un grupo de hormas que le dan las diferentes formas.

“El balón está hecho en dos partes y todo eso se junta, se meten al torno y empieza el proceso de armado. Se une, se llena de brea, se cincela, el trazado es bonito porque son pentágonos y octógonos. El reto para nosotros es que el trofeo se vea de una sola pieza. Por eso es una pieza de arte, hecha a mano, diferente a las demás”, agregó Marmolejo.

Son 16 personas las que están detrás del armado del trofeo de la Liga MX, donde también fabrican las copas de la Liga MX Femenil, Leagues Cup, la Liga Mexicana de Beisbol y del Pacífico y el Campeón de Campeones.