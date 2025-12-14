Toluca y Tigres encaran la vuelta de la final del Apertura 2025 con la mente puesta en la grandeza

El día más esperado ha llegado. Hoy conoceremos al campeón del futbol mexicano. La grandeza aguarda por el que esté preparado para asumirla con responsabilidad.

El Toluca y los Tigres definen esta noche al monarca del Apertura 2025 sobre la cancha del estadio Nemesio Díez, en un duelo que promete espectáculo y, sobre todo, dramatismo puro.

Todo está listo para que se juegue la vuelta de la gran final. Sólo uno podrá salir vivo del mismísimo Infierno, pero la recompensa será inmensa.

El que sobreviva y emerja del abismo con el trofeo tendrá los argumentos necesarios para ser considerado uno de los grandes de la Liga MX. Al menos, por cantidad de títulos, ya no habría debate.

Si el Toluca se proclama campeón, estaría llegando a 12 estrellas y alcanzaría a las Chivas como el segundo máximo ganador de nuestro balompié nacional.

También se convertiría en el quinto equipo que conquista el bicampeonato en la era de los torneos cortos, al igual que los Pumas, el León, el Atlas y el América.

Mientras que, si los de la UANL mantienen la ventaja que consiguieron (1-0) en la ida a media semana, sumarían su noveno trofeo e igualarían al Cruz Azul como el cuarto con más trofeos.

Además, el que gane la batalla final del Apertura 2025 llegaría a siete campeonatos en el siglo XXI y se convertiría en el segundo máximo ganador de este milenio, sólo por detrás del América (ocho).

El Toluca y los Tigres se vuelven a ver las caras. No hay mañana para ninguno de los dos. El título de campeón está en juego y sus aficionados sólo les piden una cosa: “Háganse grandes”.