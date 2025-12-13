VIDEO: Toluca y Tigres protagonizan impresionantes festejos con la mira puesta en el título de la Liga MX

El Toluca y los Tigres definirán al campeón del Apertura 2025 este domingo sobre la cancha del estadio Nemesio Diez.

Luego de un intenso torneo, el día más esperado ha llegado. La gran final del futbol mexicano se juega este 14 de diciembre.

Los Diablos Rojos reciben a los felinos en el estadio Nemesio Diez, con la obligación de ganar para refrendar su título como campeón y conquistar el bicampeonato.

En la ida, disputada en el Universitario, el equipo de Antonio Mohamed se llevó un duro descalabro al perder (1-0) con los dirigidos por Guido Pizarro, aunque el marcador no es tan abultado, por lo que todo parece indicar que el segundo capítulo será espectacular.

El Toluca está buscando conseguir el decimosegundo título a lo largo de su historia para alcanzar a las Chivas y convertirse en el segundo más ganador del futbol mexicano.

Por su parte, los Tigres están luchando por sumar su noveno trofeo a sus vitrinas e igualar al Cruz Azul como el cuarto máximo ganador.

Los Diablos Rojos están obligados a ganar, aunque sea por la mínima, para mandar al alargue y, en dado caso de que se mantenga el empate, recurrir a la tanda de penaltis.

Mientras que los universitarios tienen la opción de empatar en el segundo juego para mantener la ventaja en el marcador global y así arrebatarle la corona de campeón a los escarlatas.

En espera de que comience a rodar el balón en La Bombonera, las aficiones de cada uno de los equipos organizaron impresionantes festejos en sus respectivos estadios.

Los seguidores de los Diablos Rojos se dieron cita en las inmediaciones del Nemesio Diez para realizar un ensayo para la final del Apertura 2025.

Una impresionante cantidad de personas se dio cita las calles cercanas al inmueble escarlata y organizaron una tremenda fiesta, como sueñan que puedan vivirla luego de que se escuche el silbatazo final.

¡LA BANDA DEL ROJO SE PREPARA PARA LA FINAL! 🔥



El grupo de animación del Toluca realiza su ensayo general rumbo al partido definitivo de la Final, a una cuadra del Nemesio Diez 🏟️



📹: @CapsNarrador #CentralFOX pic.twitter.com/i9F1MiU9l3 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 14, 2025

Mientras que la afición auriazul abarrotó el estadio Universitario para alentar a los jugadores durante la última sesión de entrenamiento,

Literalmente, El Volcán hizo erupción con el espectacular apoyo de los seguidores de los dirigidos por Guido Pizarro,

🎙️ "Mañana va a ser una batalla para nosotros, vamos a dejar el alma, vamos a dejar la vida para salir Campeones y regalarles una alegría a todos ustedes"



¡Vamos Capitán, vamos nosotros! 👊🏼💛 pic.twitter.com/2kDKcYhdjR — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 13, 2025

Sin duda alguna, el Toluca y los Tigres han dado un golpe de autoridad con las aficiones que cuentan cada uno. Que ruede el balón y que gane el mejor.