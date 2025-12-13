El Toluca y los Tigres protagonizan el segundo capítulo de la gran final del Apertura 2025. El trofeo de campeón está en juego.

Los Diablos Rojos y los felinos se enfrentan sobre la cancha del estadio Nemesio Diez para definir al monarca del futbol mexicano.

El equipo de Antonio Mohamed llega al juego de vuelta con la obligación de ganar, si sueña con repetir como ganador del título y conquistar el bicampeonato.

En la ida, el conjunto escarlata se llevó una derrota por la mínima diferencia (1-0), por lo que hay confianza de poder revertir el resultado en casa y con el apoyo de su afición.

El sueño del Toluca de bordar la decimosegunda estrella en su escudo se mantiene intacta, para así alcanzar a las Chivas como el segundo equipo más ganador de nuestro balompié nacional.

Por su parte, los Tigres tratarán de mantener la ventaja en el marcador global para colocar el noveno trofeo en sus vitrinas e igualar al Cruz Azul como el cuarto más exitoso.

La Bombonera será el escenario donde estos dos poderosos clubes de la Liga MX lucharán por el título del Apertura 2025 el próximo domingo 14 de diciembre.

Una de las historias que más llaman la atención de la final del futbol mexicano es la que protagoniza un futbolista que sueña con ganar dos campeonatos de la Liga MX consecutivos, pero con diferentes clubes.

Toluca quiere arruinar bicampeonato de un jugador que lo “traicionó” al irse a Tigres

Los Diablos Rojos tratarán de evitar que este futbolista no consiga su segundo título en fila, ya que formó parte de su plantel en el torneo pasado.

Dicho jugador es Édgar Iván López Rodríguez, mejor conocido como el Gacelo, quien fue campeón con el equipo de Antonio Mohamed en el Clausura 2025.

Para el Apertura 2025, el centrodelantero mexicano dejó al Toluca y se marchó a los Tigres en calidad de préstamo, por que lo está a 90 minuto de volver a conseguir la medalla del primer lugar.

Cabe recordar Igor Lichnovsky vivió algo similar en 2023, cuando levantó el trofeo en el Clausura con los Tigres y en el Apertura con el América.