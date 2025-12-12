El día que Antonio Mohamed remontó una Final contra los Tigres

El Toluca regresa a casa con desventaja mínima (0-1), luego de caer en la Final de Ida frente a los Tigres en el estadio Universitario, y aunque pudo ser peor, los Diablos Rojos llegan con la obligación de ganar en el estadio Nemesio Díez.

Un escenario que Antonio Mohamed, técnico escarlata, ya vivió hace 11 años, cuando dirigía a las Águilas del América, también en una Final frente a los Tigres, entonces dirigidos por Ricardo Ferretti.

En aquel Apertura 2014, los de Coapa perdieron 1-0 con gol de Damián Álvarez el primer encuentro en el Volcán y regresaron al Estadio Azteca con la obligación de ganar y lo consiguieron.

Los azulcrema se impusieron 3-0 en el Coloso de Santa Úrsula con goles de Michael Arroyo, Pablo Aguilar y Oribe Peralta, resultado que dio al América su campeonato número 12 y el apenas el segundo para el Turco Mohamed.

Para este domingo, el estratega argentino llega con desventaja de un gol, con la vuelta en casa y en el papel como el favorito para conquistar el torneo Apertura 2025.

Mohamed suma cuatro títulos de Liga MX con cuatro equipos diferentes: Xolos de Tijuana (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Rayados de Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025).

