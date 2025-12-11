Leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca; ¿Cuándo será el partido?

Los preparativos rumbo a la fiesta de la Copa del Mundo 2026 no paran, y este jueves se llevó a cabo el lanzamiento del Host City Ciudad de México.

En una presentación respecto a lo que será la capital mexicana previo y durante al Mundial 2026, destacó el anuncio del partido de leyendas que se realizará entre México y Brasil, el cual se llevará a cabo en el Estadio Azteca. El encuentro será el 18 de abril.

Los jugadores que protagonizarán el encuentro aún no son confirmados, al igual que el horario del duelo amistoso en el también llamado Estadio Ciudad de México.

Asimismo, las Águilas del América se pronunciaron como patrocinadores del Host City de la CDMX, que también contará con un impresionante corredor cultural en el que se presentarán diversas exposiciones con temática futbolera en varios museos de la capital.

Se confirmó que el FIFA Fan Festival será en el Zócalo durante la Copa del Mundo, además de experiencias mundialistas por diferentes partes de la Ciudad de México: conciertos, figuras gigantes y torneos de futbol infantiles.

Ciudad de México y la oferta cultural en el Mundial 2026

El Host City Ciudad de México presentó por primera vez su proyecto de actividades de cara al Mundial. Se trata de un plan integral -que incluye más de 35 eventos, conciertos y experiencias únicas- basado en tres rubros: Cultura, Entretenimiento y Experiencias.

El programa cultural se desarrolla con la participación de más de doce museos ubicados en la capital del país, como: Museo de Antropologia, Museo Yancuic, El Colegio Nacional, Museo Franz Mayer, MIDE, Museo Papalote, MUAC, Museo Universum, Museo Memoria y Tolerancia, Museo Dolores Olmedo, Museo Polanco.

Cada uno de estos espacios culturales tendrá exposiciones y actividades especiales en marco del gran evento deportivo que celebraremos en nuestra ciudad.

