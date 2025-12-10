Lionel Messi podría jugar en el estadio Azteca en el 2026; esto debe pasar para que suceda

Más Información

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Champions Cup 2026, por el cual los seis equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en el torneo de clubes más importante de la región. En dicho campeonato estará también , campeón con el Inter Miami de la MLS Cup hace unos días.

El astro argentino podría enfrentar al América si es que el Inter Miami y las Águilas cumplen con su papel de favoritos en las primeras rondas.

El primer rival del América será el Olimpia de Honduras, y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador de la serie entre el Philadelphia Union de Estados Unidos y el Defence Force de Trinidad y Tobago.

Si eso sucede y el último tricampeón del futbol mexicano se impone en octavos de final, jugaría los cuartos de final contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, siempre y cuando las Garzas ganen su partido contra el ganador del cruce entre Nashville SC y Ottawa.

HISTORIAL DE LIONEL MESSI VS EQUIPOS DE LIGA MX

  • América vs Barcelona: partido amistoso en 2006, empató 4-4.
  • Chivas vs Barcelona: amistoso en 2009, empató 1-1.
  • Atlante vs Barcelona: Mundial de Clubes 2009, ganó el equipo español 3-1 con gol del argentino.
  • León vs Barcelona: Trofeo Joan Gamper 2014, ganó el Barcelona 6-0 con gol de Messi.
  • Cruz Azul vs Inter Miami: ganó el conjunto estadounidense 2-1 por Leagues Cup con gol de la Pulga.
  • Rayados de Monterrey vs Inter Miami: Por la Concachampions del 2024, ganó la Pandilla 3-1.
  • América vs Inter Miami: amistoso, empate 2-2. Messi mete gol.
  • Necaxa vs Inter Miami: por la Leagues Cup, empataron 2-2, aunque ganó el Inter por penales.

Así, el ganador de ocho Balones de Oro tiene solamente una derrota oficial contra equipos mexicanos y los responsables son los Rayados de Monterrey.

