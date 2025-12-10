Cruz Azul y Gonzalo Piovi son víctimas de LOS MEJORES MEMES tras perder contra Flamengo en el Derbi de las Américas

El Cruz Azul cayó (2-1) ante Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, en el partido del Derbi de las Américas como parte de la Copa Intercontinental.

Con errores groseros en defensa, la Máquina no pudo superar a una de las potencias de Sudamérica y las redes sociales no perdonaron. Gonzalo Piovi fue el más señalado por su incidencia en el primer gol del Mengao.

Lee también El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

Los dirigidos por Nicolás Larcamón empataron el partido gracias a un golazo de Jorge Sánchez, pero cerca del final el uruguayo Giorgian de Arrascaeta anotó el gol que sepultó las ilusiones de los cementeros.

Así, termina la actividad del Cruz Azul en el 2025, con la eliminación en semifinales del Apertura 2025 contra Tigres y con esta derrota ante Flamengo en el Derbi de las Américas. El sueño de enfrentarse al París Saint-Germain en una hipotética final, se esfumó.

En redes sociales, aficionados de equipos como Pachuca, América, Monterrey y Tigres se burlaron de los fanáticos celestes con LOS MEJORES MEMES.

Lee también ¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados