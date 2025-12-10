Más Información

Cruz Azul y Gonzalo Piovi son víctimas de LOS MEJORES MEMES tras perder contra Flamengo en el Derbi de las Américas

Cruz Azul no puede contra el Flamengo y cae en la Copa Intercontinental

El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados

Cruz Azul vs Flamengo: Horario y canales para ver EN VIVO la Copa Intercontinental, HOY, miércoles 10 de diciembre

El cayó (2-1) ante Flamengo, el campeón de la Copa Libertadores, en el partido del Derbi de las Américas como parte de la Copa Intercontinental.

Con errores groseros en defensa, la Máquina no pudo superar a una de las potencias de Sudamérica y las redes sociales no perdonaron. Gonzalo Piovi fue el más señalado por su incidencia en el primer gol del Mengao.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón empataron el partido gracias a un golazo de Jorge Sánchez, pero cerca del final el uruguayo Giorgian de Arrascaeta anotó el gol que sepultó las ilusiones de los cementeros.

Así, termina la actividad del Cruz Azul en el 2025, con la eliminación en semifinales del Apertura 2025 contra Tigres y con esta derrota ante Flamengo en el Derbi de las Américas. El sueño de enfrentarse al París Saint-Germain en una hipotética final, se esfumó.

En redes sociales, aficionados de equipos como Pachuca, América, Monterrey y Tigres se burlaron de los fanáticos celestes con LOS MEJORES MEMES.

Los MEJORES MEMES de la derrota del Cruz Azul contra Flamengo
