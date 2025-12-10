Más Información

El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados

¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados

Cruz Azul vs Flamengo: Horario y canales para ver EN VIVO la Copa Intercontinental, HOY, miércoles 10 de diciembre

Cruz Azul vs Flamengo: Horario y canales para ver EN VIVO la Copa Intercontinental, HOY, miércoles 10 de diciembre

Cruz Azul busca renacer en Qatar; Flamengo, el gigante a derribar

Cruz Azul busca renacer en Qatar; Flamengo, el gigante a derribar

Philip Rivers sale del retiro a los 44 años y firma con los Colts

Philip Rivers sale del retiro a los 44 años y firma con los Colts

Un error de Gonzalo Piovi abrió la posibilidad para que el Flamengo rompiera el cero frente a en la Copa Intercontinental.

El zaguero argentino, como es costumbre en la estrategia celeste, quiso salir con balón controlado, tocó el esférico al centro del área, pero el destinatario fue un rival.

El balón llegó al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que eludió la marca del portero Andrés Gudiño y la mandó al fondo del arco para adelantar al campeón de la Copa Libertadores al minuto 14.

Lee también

Grosero error que puso contra las cuerdas a los de La Noria; sin embargo, a minutos del final de la primera mitad, Jorge Sánchez con un golazo empató el encuentro en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar.

La Máquina quiere emular lo hecho por los Tuzos de Pachuca, que en 2024 vencieron a Botafogo, entonces campeón de la Libertadores, para avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Cruz Azul quiere dejar atrás la dolorosa eliminación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de caer en Semifinales ante los Tigres; cerrar el año sin otro fracaso es el objetivo celeste.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS