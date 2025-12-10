El insólito error de Gonzalo Piovi que costó el gol de Flamengo contra Cruz Azul

Un error de Gonzalo Piovi abrió la posibilidad para que el Flamengo rompiera el cero frente a Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

El zaguero argentino, como es costumbre en la estrategia celeste, quiso salir con balón controlado, tocó el esférico al centro del área, pero el destinatario fue un rival.

El balón llegó al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que eludió la marca del portero Andrés Gudiño y la mandó al fondo del arco para adelantar al campeón de la Copa Libertadores al minuto 14.

Grosero error que puso contra las cuerdas a los de La Noria; sin embargo, a minutos del final de la primera mitad, Jorge Sánchez con un golazo empató el encuentro en el estadio Ahmad Bin Ali de Qatar.

La Máquina quiere emular lo hecho por los Tuzos de Pachuca, que en 2024 vencieron a Botafogo, entonces campeón de la Libertadores, para avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

Cruz Azul quiere dejar atrás la dolorosa eliminación en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, luego de caer en Semifinales ante los Tigres; cerrar el año sin otro fracaso es el objetivo celeste.

