Cruz Azul vs Flamengo: Horario y canales para ver EN VIVO la Copa Intercontinental, HOY, miércoles 10 de diciembre

Cruz Azul busca renacer en Qatar; Flamengo, el gigante a derribar

Philip Rivers sale del retiro a los 44 años y firma con los Colts

¿Cuándo empieza el Clausura 2026 de la Liga MX? Estas son las fechas importantes del futbol mexicano

Kyle Schwarber se queda con los Phillies, mediante contrato de 150 millones de dólares por 5 años

Cruz Azul quiere dejar atrás la triste eliminación en las Semifinales del Apertura 2025, frente a los Tigres y este día tienen una oportunidad inmejorable.

La Máquina de Nicolás Larcamón enfrentará en Qatar al Flamengo, campeón de Brasil y de la Copa Libertadores, por la Copa Intercontinental, competencia que sustituye al extinto Mundial de Clubes.

Por su parte, los de La Noria llegan como campeones de la pasada Copa de Campeones de la Concacaf y quieren revalidar su nombre a nivel internacional.

"Cruz Azul es un equipo muy competitivo y muy bien entrenado. La liga mexicana es muy competitiva, disputada, con un poder financiero muy grande. Es un equipo con buenos jugadores, mucha calidad, físicamente muy fuerte. Será un partido muy disputado", declaró ayer Filipe Luis, técnico del Flamengo.

¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Flamengo?

Cruz Azul llega a este duelo con la baja de Jesús Orozco Chiquete, quien se lesionó el tobillo derecho en el pasado enfrentamiento ante los Tigres.

  • Fecha: Miércoles 10 de diciembre
  • Horario: 11:00 am
  • Transmisión: FIFA+ y DAZN

Necesitan pasar página cuanto antes. Foto: de CLUB CRUZ AZUL
Posibles alineaciones

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro - Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Samuel Lino y Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Cruz Azul: Andrés Gudiño - Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi - Jorge Sánchez, Lorenzo Faravelli, Carlos Rotondi, Omar Campos - José Paradela, Ignacio Rivero y Gabriel Fernández. DT: Nicolás Larcamón.

