Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX

Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Ratifican a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana tras el la Copa del Mundo 2026

Alessandro Del Piero, Cafú y Carles Puyol jugarán en Monterrey previo al Mundial 2026; figuras confirmadas al Juego de Leyendas

Andrés Muñoz confirma su deseo de jugar el Clásico Mundial con México: "Es mi sueño"

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la , tras el cual los equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en primera ronda y sus posibles rivales si avanzan de ronda.

Uno de los partidos más atractivos será entre Pumas y el San Diego FC de Estados Unidos, donde juega Hirving 'Chucky' Lozano. Además, quien avance de esta serie jugará contra el Toluca.

De ese mismo lado de la llave, Cruz Azul enfrentará al Vancouver FC de Canadá y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador del partido entre los Rayados de Monterrey y el Xelajú de Guatemala.

Del otro lado de la llave aparece el América, que enfrentará al Olimpia de Honduras. Las Águilas, si llegan a cuartos de final, podrían jugar contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, recientes campeones de la MLS Cup por primera vez.

Los Tigres tendrán como rival al Forge FC de Canadá.

