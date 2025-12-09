Lionel Messi recibe el MVP de la MLS por segundo año consecutivo

Bajo una llovizna atípica para diciembre en el área de Miami y ante su público favorito, las jóvenes promesas sub-16 del fútbol internacional, Lionel Messi fue galardonado hoy con el premio Landon Donovan al MVP (jugador más valioso) de la MLS esta temporada.

“Es un reconocimiento muy lindo, sobre todo después de una temporada tan linda que hemos tenido en la MLS, aunque para mí este no es un premio individual, lo comparto con todos los compañeros”, dijo Messi al recibir el trofeo de manos de Nash Dearmin, el capitán de su equipo, el Inter Miami, en la categoría sub-16.

El futbolista argentino ha sido nombrado el MVP de la liga de primera división de Estados Unidos por segundo año consecutivo —esta es la primera vez en los 30 años de la MLS que esto sucede— y dos días después de que el Inter Miami se coronara campeón de la Copa MLS.

El evento coincidió con la jornada inaugural de la “Messi Cup”, el torneo juvenil internacional sub-16 impulsado por Lionel Messi, que se celebra entre este martes 9 y el 14 de diciembre en el Chase Stadium, casa del Inter Miami, y en el que participan las academias del Inter Miami, el Inter Milán, River Plate, Newell's Old Boys, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid y FC Barcelona.

El comisionado de la MLS, Don Garber, describió como “el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos” y destacó su labor más allá de la cancha. “Eres la inspiración de tantos niños y fans en todo el mundo. Tu logo es ‘libertad para soñar’ y les estás demostrando a todos lo que es posible”, celebró.

Messi lamentó que la lluvia le hubiese obligado a cambiar los planes para la inauguración de su copa. “Queríamos que todos estuvieran aquí en el campo, pero no tenía sentido que se mojaran todos”, indicó para después prometer que estará en el estadio todos los días del torneo.