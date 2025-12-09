Nery Castillo, exjugador de la Selección Mexicana reaparece y presume encuentro con estrella del deporte

Nery Castillo fue, sin duda alguna, uno de los jugadores referentes de México en Europa hace unos años, gracias a su capacidad goleadora en el futbol de Grecia, que lo hizo formar parte de la Selección Mexicana.

Bajo las órdenes de Hugo Sánchez, el atacante vistió la camiseta del Tricolor en varias ocasiones, destacando su participación en la Copa América 2007, en la que terminó en el tercer lugar del certamen.

Con un espectacular gol ante Brasil, Castillo hizo vibrar a México, país que lo recibió para vestir la camiseta de clubes como Pachuca y León, instituciones que lo vieron desfilar con altibajos.

Luego de su paso por las canchas, el delantero se alejó del futbol y decidió vivir una vida fuera de los reflectores, presumiendo en sus redes sociales su nuevo estilo de vida.

Fue mediante esas plataformas que Castillo reapareció para presumir un encuentro con una leyenda del deporte mundial, un momento que no dudó en compartir con sus seguidores, quienes recordaron su gran paso por el futbol.

Se trata de Novak Djokovic, tenista serbio, quien se encontró con el exfutbolista: “este es crack”, escribió Nery, quien es amante de la pesca deportiva.