Sergio Ramos se despide de México y Monterrey con emotivo mensaje: "Decir adiós nunca es fácil"

Luego de quedar eliminado y anunciar, tras el silbatazo final del juego entre Toluca y Monterrey, el final de su etapa en el futbol mexicano, Sergio Ramos compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales.

El exjugador del Real Madrid, quien portó durante varios meses el gafete de capitán de Rayados, agradeció la oportunidad que la vida le dio de llegar a México, un país que le permitió tener nuevas experiencias y hacer más amigos.

"Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos", escribió.

Lee también Christian Martinoli, revela que Chicharito Hernández le hizo perder mucho dinero tras fallar penalti ante Cruz Azul

Ramos, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir su sentir, estableció su orgullo por defender los colores del club regio, recalcando que dejó todo en la cancha en cada partido para alcanzar la gloria.

"Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa".

En la parte final de su discurso, el campeón del Mundo en Sudáfrica 2010, agradeció a todas las personas que forman parte del equipo, asegurando que sin ellos su etapa en el país no hubiera sido sencilla, misma que llevará en el corazón.

Lee también Cruz Azul vs Flamengo: IA predice al ganador del Derbi de las Américas

"Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras. Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo “¡Arriba el Monterrey!”, finalizó.

Las palabras del histórico jugador español, de inmediato tuvieron respuesta de los seguidores de la institución, quienes le agradecieron la entrega y le desearon éxito para su siguiente etapa.