Cruz Azul vs Flamengo: IA predice al ganador del Derbi de las Américas

La Liga MX se encuentra a unas horas de volver al panorama internacional, ahora al ser representada por Cruz Azul, cuadro que se encuentra en Qatar para afrontar la Copa Intercontinental.

La escuadra de Nicolás Larcamón, que sufrió hace unas horas un duro golpe al quedar fuera del torneo local al caer ante Tigres, ahora se enfrentará al Flamengo de Brasil en el llamado Derbi de las Américas.

El conjunto mexicano llega con la ilusión de demostrar que puede competir ante uno de los gigantes sudamericanos, mientras que Flamengo buscará imponer su jerarquía y experiencia internacional.

En la previa del duelo, los seguidores han utilizado un método para darse una idea de lo que se podría esperar del juego de los dos históricos clubes, con ayuda de Gemini Ultra 2, modelo especializado en predicción estadística y análisis de patrones deportivos.

La IA procesó datos recientes de rendimiento, variantes tácticas y forma física, y dio un ganador claro para el juego que permitirá medir la capacidad de los celestes con el vigente campeón de la Copa Libertadores.

De acuerdo con los datos recibidos por la IA, Cruz Azul no podrá con el gigante brasileño, cayendo (2-1), luego de tener la pelota durante gran parte del partido, pero sin poder detener a la ofensiva, que con goles de Samuel Lino y Bruno Henrique seguiría con vida en el certamen de la FIFA.