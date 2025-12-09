Más Información
¿Cuándo empieza el Clausura 2026 de la Liga MX? Estas son las fechas importantes del futbol mexicano
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este martes la fecha que iniciará el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mikel Arriola, Comisionado de la Femexfut, reveló las fechas importantes para el siguiente semestre, previo al Mundial 2026.
El próximo semestre comenzará el 9 de enero y el torneo tendrá tres fechas dobles: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 marzo) y Jornada 16 (22 y 23 de abril).
La Liguilla del Clausura 2026, que se jugará sin Play-in y además, se jugará sin seleccionados nacionales para que concentren con la Selección Mexicana, arrancará con los Cuartos de Final los días 2, 3, 9 y 10 de mayo.
Las Semifinales serán los días 13, 14, 16 y 17 de mayo; la final de ida será el 21 de mayo y el 24 de mayo el encuentro de vuelta.
Los Seleccionados Nacionales que disputen Liguilla serán liberados el 30 de abril y después de una semana de vacaciones, reportarán el 4 de mayo con Javier Aguirre en el Tricolor.
Calendarización de la Concacaf Champions Cup
Inicio de la Eliminatoria: 3,4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero
Octavos de Final (Ida y Vuelta): 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de marzo
Cuartos de Final (Ida y Vuelta): 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril
Semifinales (Ida y Vuelta): 28, 29 y 30 de abril y 5, 6, y 7 de mayo
Final: 31 de mayo
