Más Información

Zague vislumbra un grupo “a modo” para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Zague vislumbra un grupo “a modo” para la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Bolonia es finalista de la Supercopa de Italia tras eliminar al Inter de Milán

Bolonia es finalista de la Supercopa de Italia tras eliminar al Inter de Milán

Antonio Briseño celebra su revancha ante Tigres; "Dios me regresó esa Final"

Antonio Briseño celebra su revancha ante Tigres; "Dios me regresó esa Final"

Jake Paul vs Anthony Joshua: Horario y transmisión para ver EN VIVO la pelea HOY

Jake Paul vs Anthony Joshua: Horario y transmisión para ver EN VIVO la pelea HOY

Max Verstappen cambia de número para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Max Verstappen cambia de número para la temporada 2026 de la Fórmula 1

Más allá de que el momento de la no es el mejor, las expectativas son altas. Al menos para el histórico exdelantero Luis Roberto Alves Zague’.

El exseleccionado mexicano confía en el Tricolor rumbo a la Copa del Mundo 2026 y señala a Javier Aguirre como el principal responsable del funcionamiento durante el Mundial.

“Las expectativas siempre van a estar puestas en los futbolistas que nos van a representar. Esperemos que Javier Aguirre pueda dar las herramientas y armas necesarias para que la Selección pueda tener un digno papel y llegue lo más lejos, al menos hasta Cuartos de Final en el Estadio Azteca”, declaró Zague.

Asimismo, el máximo goleador en la historia del América vislumbra un grupo “cómodo y a modo” para México.

“Es un grupo cómodo, a modo para que México pueda sacar provecho, empezar a marcar la pauta en ese camino que siempre genera ansiedad. Es un grupo accesible para que México pueda ir creciendo en cada partido e ilusionarnos”, aseveró Luis Roberto.

Lee también

Zague lamenta la lesión de Santiago Giménez

Santiago Giménez fue intervenido quirúrgicamente de una lesión en el tobillo derecho y estará fuera cerca de dos meses, situación que lamentó Zague.

“Es triste. Mal momento, será algo complicado, ojalá le dé tiempo de recuperarse. Es un gran futbolista y muchas de nuestras esperanzas están depositadas en él. Que se recupere lo antes posible”, concluyó.

Lee también

Foto: @sant.gimenez
Foto: @sant.gimenez

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS