Jared Borgetti desea que Javier Aguirre lleve a Ángel Sepúlveda al Mundial 2026

La Selección Mexicana se encuentra a menos de 175 días de que comience su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Tricolor no cerró el año de la mejor manera, al acumular seis partidos consecutivos sin poder ganar, con saldo de cuatro empates y dos derrotas, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

Por tal motivo, se espera que el equipo de Javier Aguirre mejore su funcionamiento en los próximos meses, para que llegue al Mundial con una adecuada preparación para que tenga una digna actuación en casa.

Una de las mayores incógnitas que genera la escuadra del Vasco es en la ofensiva, ya que únicamente pudo marcar cuatro goles en sus últimos seis jugos y, en tres, se quedó sin convertir.

Además, las dudas surgen todavía más por la operación a la que será sometido Santiago Giménez, a menos de seis meses del inicio de la Copa del Mundo.

Por tal motivo, Jared Borgetti fue cuestionado sobre a qué delanteros convocaría para la justa mundialista del próximo año.

Con la autoridad para responder, al ser el segundo máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, el exjugador respondió en el programa de ESPN, SportsCenter.

“Sin lugar a duda, Raúl Jiménez y Santi Giménez estarían y llevaría a Sepúlveda [porque] creo que es un chavo que le ha batallado, que no le ha sido fácil y es un jugador diferente a [ellos] dos, en condiciones”, mencionó.

El dos veces mundialista con México (Corea-Japón 2002 y Alemania 2006) resaltó las cualidades del nuevo futbolista de las Chivas.

“Tiene esa parte de no saber exactamente cuál es su posición, si le gusta jugar adentro o afuera [del área], cumple y tiene gol, es un poquito más rápido que los otros dos, lo puedes poner a competir en velocidad y va bien en el juego aéreo, él sería un complemento”, puntualizó.

Además, explicó por qué no llevaría a otros delanteros al Mundial 2026 en lugar de a Ángel Sepúlveda y también señaló que le daba gusto que no estuviera en el lugar de Javier Aguirre para tomar dicha decisión.

“Te diría Henry, pero ya estuvo en un Mundial. La Hormiga pensando en el futuro, pero es joven. Por lo que ha picado piedra Sepúlveda, creo que se merece pelear por un lugar, no le ha sido fácil, lo han cambiado, no ha tenido la oportunidad, cuando lo pusieron en Cruz Azul respondió bien, simplemente no entra en el sistema que un técnico quiere y se tiene que cambiar”, añadió Jared Borgetti.