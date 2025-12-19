Antonio Briseño celebra su revancha ante Tigres; "Dios me regresó esa Final"

Unos días después de conquistar el bicampeonato con los “Diablos” Rojos de Toluca, Antonio Briseño recordó la Final que perdió ante Tigres cuando aún portaba la camiseta de Chivas. La revancha ante la escuadra regiomontana llegó dos años y siete meses después, por lo que el “Pollo” agradeció que “Dios me regresó esa Final”.

Fue en el Clausura 2023 cuando Tigres y Chivas se enfrentaron por la corona del futbol mexicano. Los rojiblancos acariciaron el título, hasta que —en el tiempo extra del partido de vuelta— los auriazules remontaron y se quedaron con el campeonato. En ese entonces, el “Pollo” Briseño y Alexis Vega todavía formaban parte del “Rebaño”.

“Muy contentos y felices de conseguir un título. Ni en mis mejores sueños imaginé que en este año levantaríamos cuatro títulos. Estamos muy contentos de haber logrado un bicampeonato. [...] Con Chivas se nos negó una Final muy importante… Contra Tigres, justamente. Dios me regresó esa Final que ganábamos 2-0 al medio tiempo. Ésta vez íbamos 2-0 abajo en el marcador. Y se le pudo dar vuelta en penales”, reconoció el futbolista para los micrófonos de FOX Gol México.

Tras conquistar el doceavo título para Toluca en la Liga MX, Briseño aceptó que formar parte de la escuadra escarlata le cambió la vida.

Antonio Briseño con Toluca, durante la Gran Final del Apertura 2025

¿Qué dio Alexis Vega, tras conquistar el bicampeonato con Toluca?

Similar al “Pollo” Briseño, Alexis Vega se tomó unos momentos para recordar a la afición de Chivas.

“Muy contento de poder dar esa revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una me la quitó con mis Chivas. No la pude levantar allá en el Akron pero eso también va para los chivahermanos que estuvieron conmigo en todo momento”, agradeció Vega.

