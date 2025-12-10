¿Qué pasó con los boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca? Preventa desata furia de aficionados

Más Información
El 28 de marzo de 2026, la Selección Mexicana enfrentará a Portugal en el Estadio Azteca, como preparación de cara a la Copa del Mundo 2026. Este día saldrán los boletos en preventa.
Al menos, eso es lo que se anunció y lo que esperan los aficionados, en especial los que sueñan con ver a Cristiano Ronaldo en la Ciudad de México el siguiente año.
Lamentablemente, Fanki, el sitio donde se pondrán a la venta las entradas para el choque entre México y la Selección de Portugal, colapsó minutos antes de que arrancara la Preventa para los usuarios de Banorte.
El inicio de la preventa estaba programada para las 9:30 de la mañana; sin embargo, con el pasar de los minutos creció la preocupación e inquietud por parte de los aficionados que no sabían lo que pasaba con el "desconocido" portal.
El caos aumentó en redes sociales y pronto, la situación se llenó de burlas y memes sobre la incertidumbre de no poder comprar boletos para el choque del siguiente año en el llamado estadio Banorte.
¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Portugal?
Será la primera vez que Cristiano Ronaldo juegue en México y los precios de los boletos así lo indican.
Los precios oscilan entre los 500 pesos en la parte alta, hasta los nueve mil, que es la zona por donde entrarán los jugadores en la parte lateral.
- Alto Lateral UF — $500
- Alto Norte — $1,500
- Alto Norte UF — $500
- Alto Sur — $1,500
- Alto Sur UF — $500
- Alto Lateral — $2,500
- Lateral 300B — $5,000
- Cabecera 300 — $1,750
- Preferente 300 — $1,500
- Lateral 300A — $5,000
- Lateral 100 — $4,000
- Norte 100 — $3,800
- Sur 100 — $3,800
- Platea 200 — $5,000
- Sierra Porch — $8,000
- Palcos Club — $6,000
- Premium A Chairman — $9,000
- Premium A Corner — $6,500
- Premium A Locker — $8,000
- Premium B Locker — $8,000
- Premium A Super Seat — $8,000
- Premium B Super Seat — $8,000
- Premium A Tunnel — $8,000
- Zona para Personas con Discapacidad — $1,750
