Monterrey.— La final de ida del futbol mexicano se definió por una jugada puntual: el error que cometió Hugo González.

De manera inexplicable, el portero del Toluca entregó el balón a Diego Lainez, quien no se complicó y permitió que Ángel Correa marcara el gol del triunfo felino.

Antonio Mohamed fue cuestionado sobre si le daría la confianza de permanecer como titular para la vuelta.

“Es muy prematuro para analizar lo que pasó. Es un error grave, pero el futbol es de error y acierto. Si salimos campeones, el error queda archivado y, si no, se van a acordar todos; siempre se queda grabado el error del equipo que pierde”, mencionó.

La respuesta del Turco no fue para respaldar a González, pero tampoco para culparlo al 100%.

“El gol es psicológico, llega en un momento muy injusto, es una situación que jugó en contra y [permitió que] la gente se metiera al partido. El equipo tendrá que sobreponerse; tenemos energía y confianza para hacerlo”, concluyó. Miguel Flores Pineda / Enviado