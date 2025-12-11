Tigres vs Toluca: ¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa de la final de la Liga MX?

Los Tigres y el Toluca definen al campeón del Apertura 2025 en una final inédita que promete sacar chispas, tanto en la ida como en la vuelta.

Este jueves el equipo auriazul y el escarlata juegan el primero de los dos duelos y el estadio Universitario será su escenario principal, donde intentarán sacar ventaja de cara a al segundo round en el Nemesio Diez.

En casa, los felinos suelen ser prácticamente imbatibles, por lo que, al interior de su vestuario, son conscientes de lo importante que es dar el primer golpe en El Volcán, para llegar con mayor tranquilidad a La Bombonera.

A lo largo del torneo, contando la Liguilla, el conjunto de Guido Pizarro disputó 11 partidos en casa y únicamente perdió uno (América), con saldo de siete victorias y cuatro empates.

Además, en su más reciente enfrentamiento, los Tigres derrotaron (3-4) al Toluca en condición de visitante, por lo que esta eliminatoria podría ser espectacular.

Como un ingrediente extra para la final del Apertura 2025, Guido Pizarro y Antonio Mohamed cuentan con dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, por lo que sus armas son más que suficientes para pelear con todo por el título.

Tanto el plantel universitaria como la de los Diablos Rojos, se encuentran dentro de las cinco más costosos de la Liga MX con un valor que asciende a los 80 millones de dólares.

Por encima de los dos equipos, únicamente se encuentran América y Cruz Azul, aunque el costo total de sus futbolistas ya rebasa los 95 millones de dólares.

¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa de la final de la Liga MX?

El plantel del Toluca tiene un valor de 88.98 millones de euros, lo que lo convierte en el tercero más caro de los 18 del futbol mexicano.

Por su parte, el de los Tigres tiene un costo de 83.06 y se posiciona como el cuarto más costoso, justamente detrás del de los Diablos Rojos.

¿Cuáles son los jugadores más caros de Tigres y Toluca?

Los cinco futbolistas más costosos de los Tigres son Ángel Correa (10.57), Juan Brunetta (6.50), Joaquim (6.46), Jesús Angulo (5.87) y empatados en el quinto lugar con el mismo precio (5.28) están Fernando Gorriarán, Diego Lainez y Ozziel Herrera.

Mientras que del Toluca, los cinco jugadores con mayor valor son Alexis Vega (11.64 millones de dólares), Marcel Ruiz (9.32), Paulinho (8.15), Helinho (7.57) y Federico Pereira (6.40).

Cabe resaltar que dichos precios son de acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el sitio alemán especializado en valores de mercado de equipos y jugadores.