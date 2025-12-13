Más Información

Barcelona vence al Osasuna con doblete de Raphinha y se afianza en la cima de La Liga

Inteligencia artificial predice quién será el campeón del Apertura 2025; ¿Toluca o Tigres?

La FIFA recibe 5 millones de solicitudes de boletos para el Mundial 2026 en apenas 24 horas

Brock Purdy y los 49ers de San Francisco apoyan al Toluca en la final de Liga MX contra Tigres

Canelo Álvarez quiere la revancha con Terence Crawford en septiembre del 2026, revela Eddy Reynoso

Noventa minutos separan a Tigres y Toluca de conocer quién se quedará con la corona del balompié mexicano. En “El Infierno”, los felinos jugarán con la cómoda ventaja del solitario gol que anotó en “El Volcán”.

Sin embargo, pese al resultado de la Final de Ida, para la Inteligencia Artificial existe una mayor probabilidad de que los Diablos Rojos conquisten el bicampeonato de la Liga MX. Al menos, con un 55 por ciento de probabilidad.

Toluca parte como el candidato más probable a coronarse campeón del Apertura 2025, al concentrar mejores probabilidades globales derivadas de su rendimiento a lo largo del torneo regular, su consistencia en Liguilla y su condición de favorito en modelos predictivos y mercados de apuesta”, analizó la IA de Chat GPT.

Bajo esta línea, la escuadra de Guido Pizarro no se queda tan alejada del título porque la posibilidad de que se apropien del campeonato recae en un 45 por ciento.

Tigres tiene argumentos competitivos suficientes para convertir la final en una definición cerrada, donde pequeños detalles pueden alterar el pronóstico”, concluyó la IA.

Más allá de pronósticos, será este domingo —bajo la noche del Estadio Nemesio Diez— donde Toluca y Tigres se jugarán la vida en la Gran Final del Apertura 2025.

Ángel Correa celebra el gol de la victoria. FOTO: IMAGO7
Ángel Correa celebra el gol de la victoria. FOTO: IMAGO7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Apertura 2025 de la Liga MX?

Domingo, 14 de noviembre

  • Toluca vs Tigres | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.

Diablos Rojos de Toluca, durante la Final de Ida del Apertura 2025 ante Tigres - Foto: Imago7
Diablos Rojos de Toluca, durante la Final de Ida del Apertura 2025 ante Tigres - Foto: Imago7

