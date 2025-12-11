Tigres vence al Toluca en la Final de Ida, pero deja con vida a los Diablos Rojos

Desde el primer balón que tocó, se mostró dubitativo, pero nadie se imaginó que así se mantendría por el resto del partido.

Mucho menos que su nerviosismo lo llevaría a cometer un error imperdonable y provocaría la derrota de su equipo.

Los Tigres vencieron por la mínima (1-0) al Toluca en la ida de la final del Apertura 2025 y consiguieron una ligera, pero importante ventaja para la vuelta del próximo domingo. Supieron aprovechar El Volcán a su favor.

La inexplicable y absurda equivocación de Hugo González, en el momento menos oportuno, encaminó el triunfo del equipo de Guido Pizarro.

En una jugada que no tenía ningún tipo de peligro, el portero de los Diablos Rojos el entregó el balón a Diego Lainez, quien no se complicó y se lo entregó al indicado.

Con el olfato goleador que lo caracteriza, Ángel Correa controló con la izquierda y definió con la derecha.

El campeón del mundo sólo necesitó dos toques para abrir el marcador (46') en el inmueble auriazul y estrenarse como goleador en una final del futbol mexicano.

¡El primero de la FINAL! 🐯💛



Aquí está el GOL que abrió el marcador. Lainez y Correa no perdonaron y pusieron en ventaja a @TigresOficial tras el error de Toluca.

El Toluca, el equipo con la mejor ofensiva del torneo, se desdibujó y no fue capaz de generar peligro en la cabaña de Nahuel Guzmán.

El planteamiento precavido del Turco no ayudó a que Paulinho, el tricampeón de goleo, tuviera una sola jugada para marcar.

Los Tigres no desaprovecharon el regalo navideño adelantado que Hugo González les envolvió con todo y moño y llegarán al Nemesio Diez con la ventaja en el global.

Aunque, “90 minutos en el infierno son una eternidad”.

El campeón tendrá que demostrar de qué está hecho realmente y, con el apoyo de la afición escarlata, buscará darle la vuelta al marcador para refrendar su título de campeón y conquistar el bicampeonato.

Tigres dejaron que el Toluca saliera con vida del Volcán, ahora todo se definirá en la vuelta. El segundo capítulo de la final promete ser una auténtica batalla futbolística. Que ruede el balón.

