Polémica arbitral del Gato Ortiz protagoniza la Final de la Liga MX de entre Tigres y Toluca

Los Tigres y el Toluca se encuentra disputando la final de ida del Apertura 2025, sobre la cancha del estadio Universitario.

El equipo auriazul y el escarlata no se hicieron daño durante el primer tiempo y se fueron al descanso sin goles en el marcador.

La jugada de mayor peligro la provocó el equipo de Guido Pizarro, gracias a una gran jugada individual de Diego Lainez.

El extremo mexicano, con el desborde y velocidad que lo caracteriza, aprovecha una acción por el carril derecho y disparó desde fuera del área, pero Hugo González estuvo atento.

El portero de los Diablos Rojos reaccionó a tiempo y regaló una espectacular atajada para mantener su cabaña intacta.

Sin embargo, dicha jugada fue la única que se presentó, de verdadero peligro, a lo largo de los 45 minutos. Ambas escuadras dejaron qué desear a la afición que se dio cita en El Volcán.

Aunque, existió otra acción que se robó los reflectores en la final de ida entre los Tigres y el Toluca. El protagonista fue Marco Antonio Ortiz Nava.

Lee también Tigres vs Toluca: ¿Qué equipo tiene la plantilla más costosa de la final de la Liga MX?

Penal a favor de @TigresOficial que no se sanciona. El defensor de @TolucaFC pisa y empuja de manera imprudente al rival. pic.twitter.com/BkwRZC6T7l — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) December 12, 2025

De acuerdo con Fernando Guerrero, el Gato no señaló un penalti a favor de los felinos luego de una jugada de tiro de esquina.

El Cantante aseguró que Bruno Méndez cometió una falta sobre Jesús Angulo dentro de su propia área.

“Penal a favor de Tigres que no se sanciona. El defensor de Toluca pisa y empuja de manera imprudente al rival”, publicó el exárbitro en sus redes sociales.

A pesar de que, supuestamente, el defensa central uruguayo cometió el penalti sobre el Stich, la acción no fue revisada en el monitor del VAR por parte del Gato Ortiz.

Lee también André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Javier Aquino, a encarar el que podría ser su último baile con Tigres