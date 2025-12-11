Más Información

Polémica arbitral del Gato Ortiz protagoniza la Final de la Liga MX de entre Tigres y Toluca

Liga MX: Tigres vs Toluca – EN VIVO – Ida – Final – Apertura 2025

Los Tigres y el Toluca se encuentra disputando la, sobre la cancha del estadio Universitario.

El equipo auriazul y el escarlata no se hicieron daño durante el primer tiempo y se fueron al descanso sin goles en el marcador.

La jugada de mayor peligro la provocó el equipo de Guido Pizarro, gracias a una gran jugada individual de Diego Lainez.

El extremo mexicano, con el desborde y velocidad que lo caracteriza, aprovecha una acción por el carril derecho y disparó desde fuera del área, pero Hugo González estuvo atento.

El portero de los Diablos Rojos reaccionó a tiempo y regaló una espectacular atajada para mantener su cabaña intacta.

Sin embargo, dicha jugada fue la única que se presentó, de verdadero peligro, a lo largo de los 45 minutos. Ambas escuadras dejaron qué desear a la afición que se dio cita en El Volcán.

Aunque, existió otra acción que se robó los reflectores en la final de ida entre los Tigres y el Toluca. El protagonista fue Marco Antonio Ortiz Nava.

De acuerdo con Fernando Guerrero, el Gato no señaló un penalti a favor de los felinos luego de una jugada de tiro de esquina.

El Cantante aseguró que Bruno Méndez cometió una falta sobre Jesús Angulo dentro de su propia área.

“Penal a favor de Tigres que no se sanciona. El defensor de Toluca pisa y empuja de manera imprudente al rival”, publicó el exárbitro en sus redes sociales.

A pesar de que, supuestamente, el defensa central uruguayo cometió el penalti sobre el Stich, la acción no fue revisada en el monitor del VAR por parte del Gato Ortiz.

