Liga MX: Tigres vs Toluca – EN VIVO – Ida – Final – Apertura 2025

Los Tigres y el Toluca abren el capítulo inicial de la final del Apertura 2025, esta noche en la cancha del estadio Universitario.

El líder y el sublíder comienzan la batalla por el título del futbol mexicano en un Volcán que seguramente hará erupción con el choque de dos titanes.

El conjunto auriazul y el escarlata se vuelven a ver las caras luego de aquel intenso que partido que protagonizaron en la Fase Regular, donde reglaron siete anotaciones entre ambos en el estadio Nemesio Diez.

En aquella ocasión, la victoria (3-4 fue para el equipo felino e, incluso, fue la única que han tenido los Diablos Rojos a lo largo del Apertura 2025.

Ahora, hay algo más importante en juego que sólo tres puntos. Los Tigres y el Toluca se disputan el trofeo del futbol mexicano y ambos querrán ir a la vuelta con ligera tranquilidad.

Dos de las cinco plantillas más caras de la Liga MX. El uno contra el dos de la clasificación general. El mejor ataque contra la mejor defensa. Todo indica que será una final espectacular.

En casa, la escuadra de Guido Pizarro se hace fuerte y es bastante complicada de derrotar. En el último año, únicamente ha sufrido dos descalabros.

Por su parte, los dirigidos por Antonio Mohamed llegan a esta final de ida con un descalabro en sus últimos 14 encuentros; justamente, en la semifinal de ida ante el Monterrey (1-0) en estadio BBVA.

Ambos equipos son conscientes de la importancia que tiene sacar ventaja en el primer duelo, por lo que saldrán con sus mejores armas para buscar el resultado a su favor.

Los Tigres salen al estadio Universitario con Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa y André-Pierre Gignac, es decir, el Conde pone toda su “carne al asador”.

Por su parte, el Turco decidió ser más precavido y apostó por una línea de cinco, con el regreso de Bruno Méndez a la defensa central escarlata y con Helinho como el sacrificado.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

MIN 7 - TIGRES ESPERA AL RIVAL

Tigres toma el balón y comienza a sumar minutos en el campo de Toluca

MIN 2 - TOLUCA AL FRENTE

Los Diablos Rojos comienzan con fuerza el partido y buscar abrir el marcador.

COMIENZA LA GRAN FINAL DE LA LIGA MX

LOS 11 DE TOLUCA

LOS 11 DE TIGRES