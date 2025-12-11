Mazatlán FC se despide de su máxima figura para el Clausura 2026 de la Liga MX

Luego de darse a conocer su venta en la más reciente Junta de Dueños de la Liga MX, Mazatlán FC ha sufrido la pérdida de su más importante referente para el Clausura 2025.

Se trata del colombiano Nicolás Benedetti, quien llegó a la institución como el gran referente y ha terminado su etapa en el equipo mexicano.

Mediante sus redes sociales, el equipo morado compartió un mensaje de despedida para el atacante, quien sufrió varias lesiones durante su paso por el club, lo que le impidió tener regularidad.

"Agradecemos profundamente su entrega, profesionalismo y el compromiso mostrado durante todo el tiempo que defendió con orgullo la camiseta", se puede leer.

Nicolás Benedetti ha sido pieza clave en el mediocampo de Mazatlán FC durante el Apertura 2025. Según Transfermarkt, disputó 5 partidos en ese torneo, en los que anotó 2 goles y registró 1 asistencia, acumulando 217 minutos en la cancha.

Se espera que el equipo mazatleco siga sumando bajas de elementos importantes en el presente mercado de fichajes, una situación que genera tristeza en la afición que esperaba ver a su equipo, desde su fundación, luchar por los primeros lugares.