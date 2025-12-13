Final Liga MX: ¿Cuál es el parentesco entre los Jesús Angulo de Tigres y Toluca? Mismo nombre, apellido y lugar de nacimiento

Este domingo se jugará la final de vuelta del torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre Tigres y Toluca. Ambos equipos buscan igualar a equipos históricos como Cruz Azul y Chivas, respectivamente, en títulos de liga; sin embargo, entre tantas otras curiosidades que presenta este choque, destaca la particularidad de dos jugadores.

Sus apodos son distintos, a uno le dicen 'Stitch' y a otro 'Canelo'; uno es defensor y otro es mediocampista ofensivo; el primero de ellos juega en Tigres y el otro, en Toluca; sin embargo, sus nombres, apellidos y lugar de nacimiento son prácticamente idénticos.

El 'Stitch' se llama Jesús Alberto Angulo Uriarte, tiene 27 años y nació en Culiacán el 30 de enero de 1998.

El 'Canelo' se llama Jesús Ricardo Angulo Uriarte del Toluca, tiene 28 años y nació en Culiacán el 20 de febrero de 1997.

Lo único que cambia es la fecha de nacimiento y el segundo nombre de cada uno. Ambos ganaron la medalla de bronce con la Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero han tenido carreras distintas.

Canelo, el más grande, debutó con los Dorados de Sinaloa y después pasó por clubes como Tijuana, Necaxa, Chivas, León y finalmente, Toluca. Stich, el más chico, debutó con Santos Laguna antes de pasar por el Atlas y finalmente, llegar a Tigres.

Aún así, ellos mismos se han encargado de dejar claro que no son familiares y no existe ningún parentesco entre ellos más allá de la curiosidad de nombres, apellidos y lugar de nacimiento que los une.

De cara a la gran final de este domingo en el estadio Nemesio Diez, el defensor de Tigres no tiene su presencia asegurada, ya que terminó el partido de ida con molestias en la rodilla, por lo que está en duda su titularidad.

