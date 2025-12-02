Pumas buscaría fichar a James Rodríguez para el Clausura 2026

Luego de una aventura agridulce con León, los reflectores del futbol mexicano se han vuelto a colocar en la figura de James Rodríguez, estrella de la Selección de Colombia, quien podría permanecer en México.

El exjugador del Real Madrid, quien sorprendió al llegar a la Liga MX, se encontraría en el radar de Pumas, equipo comandado por Efraín Juárez, quien vería con buenos ojos su incorporación.

El interés por el cafetalero ha sido compartido por medios y periodistas colombianos, quienes incluso han expresado que los universitarios ya habrían lanzado una oferta por los servicios del futbolista, quien es el referente de su país para la próxima Copa del Mundo de 2026.

Los reportes agregan que, pese a estar con posibilidades de llegar a la MLS, teniendo algunos equipos interesados en sumarlo a sus proyectos, la intención de James es buscar espacio en México por la cercanía del Mundial y el papel de indiscutible que tendría.

Se espera, además, que Pumas busque convencer al colombiano con Keylor Navas, quien lo conoce de su paso por el equipo español y quien se ha vuelto un referente auriazul, siendo pieza clave para hablar del proyecto deportivo.