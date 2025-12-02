Christian Martinoli se burla de Chivas y América asegurando que la “Cruzazulearon”

Los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX dejaron, tras apasionantes series, el pase a las semifinales de Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey, equipos que supieron aprovechar sus oportunidades y seguir con vida con miras al campeonato.

Los juegos, que tuvieron momentos llenos de emoción, vieron quedarse en el camino a Chivas y América, los dos equipos más importantes del futbol mexicano, quienes, pese a tener buenos minutos en la cancha, simplemente no supieron mantener la ventaja, perdiendo el pase en los últimos minutos de sus partidos.

Lo ocurrido no pasó desapercibido para Christian Martinoli, comentarista y narrador de TV Azteca, quien, en una reciente edición del programa Los Protagonistas, se burló de los azulcremas y rojiblancos, estableciendo que la “Cruzazulearon”.

Martinoli, quien es una de las voces más seguidas en los medios de comunicación deportivos, recordó las veces que ambas aficiones se burlaron de los cementeros, quienes ahora sonrieron.

"Chivas y América hicieron la gran Azul, lo que siempre le pasa a Cruz Azul. Guadalajara falló un penal al 85 y América con un gol en contra de último minuto", mencionó.

Luego de quedar eliminados, ambos equipos comenzaron su etapa de vacaciones, misma en la que los dos cuerpos técnicos buscarán refuerzos en el mercado para recuperar la confianza de sus aficiones.