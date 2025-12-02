Martín Anselmi y el gigante del continente que busca sus servicios como entrenador

Luego de su salida del Porto de Portugal, al no conseguir los resultados esperados con un equipo que podía competir en el torneo local y en ligas internacionales, el destino parece darle una nueva oportunidad a Martín Anselmi.

El exentrenador de Cruz Azul, quien salió en malos términos del equipo mexicano tras abandonar el proyecto después de asegurar un gran compromiso con la institución, ahora se encuentra en el radar de un histórico equipo.

De acuerdo con medios argentinos, Anselmi tendría una nueva oportunidad de mostrar sus conocimientos, ahora en el club Newell's Old Boys de su país, que buscaría un proyecto a largo plazo.

Los reportes agregan que el estratega es del gusto de la nueva directiva, que espera de su mano recobrar la memoria y luchar por cosas importantes en el torneo local.

"Tuvimos una charla de cinco horas y media. Necesitamos un entrenador que sea propio, que pueda entender la situación actual y que pueda formar un equipo competitivo. El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Estuvimos hablando sobre el proyecto de fútbol. La impresión fue muy buena, está muy preparado. Tiene otras propuestas sobre la mesa, pero tiene el deseo de venir al club", mencionó Claudio Vivas.