Más Información

Hugo Sánchez respalda a Chicharito y aseguró que "tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices"

Hugo Sánchez respalda a Chicharito y aseguró que "tiene el derecho de retirarse cuando se le hinchen las narices"

Martín Anselmi y el gigante del continente que busca sus servicios como entrenador

Martín Anselmi y el gigante del continente que busca sus servicios como entrenador

Robert Lewandowski falla penalti "a lo Chicharito"; el delantero del Barcelona erró de manera increíble contra el Atleti

Robert Lewandowski falla penalti "a lo Chicharito"; el delantero del Barcelona erró de manera increíble contra el Atleti

Álvaro Fidalgo rompe el silencio tras la eliminación del América: Volverá el club más grande de México

Álvaro Fidalgo rompe el silencio tras la eliminación del América: Volverá el club más grande de México

Pumas presenta a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón

Pumas presenta a Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo en sustitución de Miguel Mejía Barón

Luego de su salida del Porto de Portugal, al no conseguir los resultados esperados con un equipo que podía competir en el torneo local y en ligas internacionales, el destino parece darle una nueva oportunidad a Martín Anselmi.

El exentrenador de Cruz Azul, quien salió en malos términos del equipo mexicano tras abandonar el proyecto después de asegurar un gran compromiso con la institución, ahora se encuentra en el radar de un histórico equipo.

Lee también

De acuerdo con medios argentinos, Anselmi tendría una nueva oportunidad de mostrar sus conocimientos, ahora en el club Newell's Old Boys de su país, que buscaría un proyecto a largo plazo.

Los reportes agregan que el estratega es del gusto de la nueva directiva, que espera de su mano recobrar la memoria y luchar por cosas importantes en el torneo local.

Lee también

"Tuvimos una charla de cinco horas y media. Necesitamos un entrenador que sea propio, que pueda entender la situación actual y que pueda formar un equipo competitivo. El 18 de noviembre me reuní con Martín Anselmi. Estuvimos hablando sobre el proyecto de fútbol. La impresión fue muy buena, está muy preparado. Tiene otras propuestas sobre la mesa, pero tiene el deseo de venir al club", mencionó Claudio Vivas.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS