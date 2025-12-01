América sufre importante baja para el Clausura 2026 por una grave lesión

El año 2025 se ha convertido en una pesadilla para las Águilas del América y las malas noticias no cesan en el Nido de Coapa.

Este lunes el América informó la baja de la española Bruna Vilamala, por una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá que ingresar al quirófano.

"Club América informa que, durante un entrenamiento, nuestra jugadora Bruna Vilamala sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que será intervenida quirúrgicamente", informó el cuadro Femenil mediante un comunicado.

Si bien, las Águilas mencionan que "el tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", es muy probable que Vilamala se pierda el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, por la gravedad de la lesión.

La ex del Barcelona se suma a jugadoras como Karen Luna, Aylín Aviléz y a la brasileña Priscila da Silva, quienes se perdieron gran parte del año por lesionarse también el ligamento cruzado.

Baja para el América en el World Sevens Football

Del 5 al 7 de diciembre en Fort Lauderdale, Florida, las Águilas del América disputarán el World Sevens Football, un torneo de futbol 7 Femenil con encuentros de 30 minutos.

El torneo reunirá a ocho equipos profesionales de varios países y América y Tigres, las actuales finalistas de la Liga MX Femenil, fueron las únicas invitadas de México.

En el Grupo A quedaron ubicados Flamengo (Brasil), Kansas City Current (Estados Unidos), Tigres (México) y el AFC Toronto (Canadá).

En el Grupo B estarán América (México), Deportivo Cali (Colombia), Nacional (Uruguay) y San Diego Wave (Estados Unidos).

Las dos mejores de cada grupo avanzarán a Semifinales para definir la final por el título y por el tercer lugar.