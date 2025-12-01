Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Más Información
Luis García sale en defensa de Chicharito Hernández: “Respeto, admiro y aplaudo los huev*s que tuvo”
Nicolás Larcamón reconoce que Cruz Azul puso en riesgo la serie ante Chivas: “Un muy mal primer tiempo”
El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.
EN BREVE MÁS INFORMACIÓN...
Confirmados días y horarios de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX
IDA
- Monterrey vs Toluca
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre
- Hora: 21:10
- Estadio: BBVA
- Cruz Azul vs Tigres
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Universitario
VUELTA
- Toluca vs Monterrey
- Fecha: Sábado 6 de diciembre
- Hora: 19:00
- Estadio: Nemesio Diez
- Tigres vs Cruz Azul
- Fecha: Sábado 6 de diciembre
- Hora: 21:10
- Estadio: Universitario
Noticias según tus intereses
[Publicidad]