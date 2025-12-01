Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

Más Información

El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Confirmados días y horarios de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

IDA

  • Monterrey vs Toluca
  • Fecha: Miércoles 3 de diciembre
  • Hora: 21:10
  • Estadio: BBVA

  • Cruz Azul vs Tigres
  • Fecha: Miércoles 3 de diciembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Universitario

VUELTA

  • Toluca vs Monterrey
  • Fecha: Sábado 6 de diciembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Nemesio Diez

  • Tigres vs Cruz Azul
  • Fecha: Sábado 6 de diciembre
  • Hora: 21:10
  • Estadio: Universitario

