Liga MX: Confirmados días y horarios para las semifinales del Apertura 2025

El pasado fin de semana se disputaron los duelos de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX.

Confirmados días y horarios de las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

IDA

Monterrey vs Toluca

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: 21:10

Estadio: BBVA

Cruz Azul vs Tigres

Fecha: Miércoles 3 de diciembre

Hora: 19:00

Estadio: Olímpico Universitario

VUELTA

Toluca vs Monterrey

Fecha: Sábado 6 de diciembre

Hora: 19:00

Estadio: Nemesio Diez