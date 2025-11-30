Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Después de unos emocionantes cuartos de final, las semifinales del Apertura 2025 están definidas. Monterrey, Toluca, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en los cuatro invitados a la antesala de la final de la Liga MX.

Rayados se convirtió en el primer equipo invitado a esta instancia, aunque cayeron 2-1 en su juego frente el América, el marcador global de 2-3 les ayudó para evitar la eliminación y seguir en la contienda por el título.

Más tarde, Los Diablos igualaron sin goles ante los Bravos de Juárez, a quienes vencieron en la ida 2-1 y con eso les basto para calificar y alimentar el sueño del bicampeonato.

En esta triple cartelera del sábado, los felinos se midieron a Tijuana con la tarea de revertir un 0-3, el cual parecía complicado, pero terminó siendo sencillo. Tigres goleó 5-0 a los Xolos para conseguir la heroica y así meterse a las semifinales.

Por último, Cruz Azul se encargó de firmar su pase a la siguiente ronda de forma complicada tras derrotar 3-2 a las Chivas, que dejaron escapar una gran oportunidad de meterse a la siguiente fase, donde Chicharito fue el gran señalado tras fallar un penalti al minuto 86.

Semifinales confirmadas del Apertura 2025