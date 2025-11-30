Más Información

Cruz Azul remonta y vence a Chivas en la última jugada para meterse a semifinales

Cruz Azul remonta y vence a Chivas en la última jugada para meterse a semifinales

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

Los MEMES sobre la falla de Chicharito que provocó la eliminación de Chivas ante Cruz Azul

Video: Chicharito falla penalti frente Cruz Azul

Video: Chicharito falla penalti frente Cruz Azul

Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

Rodrygo Goes iguala uno de los peores récords en los 123 años de historia del Real Madrid

Después de unos emocionantes cuartos de final, las semifinales del Apertura 2025 están definidas. Monterrey, Toluca, Tigres y Cruz Azul se convirtieron en los cuatro invitados a la antesala de la final de la Liga MX.

Rayados se convirtió en el primer equipo invitado a esta instancia, aunque cayeron 2-1 en su juego frente el América, el marcador global de 2-3 les ayudó para evitar la eliminación y seguir en la contienda por el título.

Más tarde, Los Diablos igualaron sin goles ante los Bravos de Juárez, a quienes vencieron en la ida 2-1 y con eso les basto para calificar y alimentar el sueño del bicampeonato.

Lee también:

En esta triple cartelera del sábado, los felinos se midieron a Tijuana con la tarea de revertir un 0-3, el cual parecía complicado, pero terminó siendo sencillo. Tigres goleó 5-0 a los Xolos para conseguir la heroica y así meterse a las semifinales.

Por último, Cruz Azul se encargó de firmar su pase a la siguiente ronda de forma complicada tras derrotar 3-2 a las Chivas, que dejaron escapar una gran oportunidad de meterse a la siguiente fase, donde Chicharito fue el gran señalado tras fallar un penalti al minuto 86.

Semifinales confirmadas del Apertura 2025

  • Toluca vs Rayados de Monterrey
  • Tigres vs Cruz Azul

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS