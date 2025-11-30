José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"

América sufrió hace unas horas en casa una dolorosa derrota, misma que significó su eliminación del Apertura 2025.

El equipo de André Jardine, que tenía la obligación de vencer (2-0) a Rayados de Monterrey para avanzar a las semifinales de la Liga MX, vio cómo en los últimos segundos se le escapó el boleto de las manos tras la anotación de Germán Berterame.

La anotación que silenció el inmueble generó, con el silbatazo final, muchas burlas y comentarios sobre el accionar del equipo azulcrema.

Lee también Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en Chipre y enfrenta fuertes críticas

Entre esos comentarios que inundaron las redes sociales, destacó el hecho por José Ramón Fernández.

El polémico comentarista, quien es conocido por su estilo contra América, no se guardó nada y señaló al estratega de las Águilas como el gran culpable de la eliminación."AMÉRICA ELIMINADO!! Toda de Jardine, cómo deja fuera a Brian Rodríguez y después saca a Fidalgo cuando Monterrey solo necesitaba un gol. El brasileño debe tener buena indemnización y está pensando en ella. Se acabó la historia americanista por ahora", escribió.

Las palabras de Fernández tuvieron eco en los usuarios, quienes también hablaron del tiempo del brasileño con el club, mismo que ha sido grandioso, pero que en la actualidad no encuentra el camino.

Lee también Aaron Ramsey se olvida de Pumas y reaparece trabajando en nuevo proyecto deportivo

En otra publicación, Fernández siguió su burla ante los seguidores del club, recalcando que ahora deben burlarse de ellos mismos."Los americanistas a burlarse de ellos mismos, sobre todo los barbones", finalizó.