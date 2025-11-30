Más Información

Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Finales, HOY domingo 30 de noviembre

Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"

Aaron Ramsey se olvida de Pumas y reaparece trabajando en nuevo proyecto deportivo

F1: Así está la lucha por el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar

Hace casi cinco meses, los rompieron el mercado de transferencias veraniego al confirmar la contratación de Aaron Ramsey.

El equipo auriazul se reforzó con uno de los mejores futbolistas en la historia de Gales, por lo que se robó los reflectores de cara al Apertura 2025.

La institución universitaria se esforzó para hacerse con los servicios de un jugador que había portado la camiseta de clubes tan importantes como el Arsenal (Inglaterra) y la Juventus (Italia).

Sin embargo, el volante galés no se encontraba al 100% físicamente, por lo que su debut con el Club Universidad Nacional tuvo que esperar hasta la Jornada 6 del torneo, es decir, cas dos meses después de su llegada a México.

El proceso de evolución de Aaron Ramsey fue tardado, por lo que Efraín Juárez lo utilizaba pocos minutos en cada partido.

Hasta que vivió una situación que cambió, por completo, su estancia en nuestro país y lo obligó a tomar una drástica decisión.

En octubre, el capitán de la Selección de Gales perdió a su mascota, una beagle llamada Halo, en San Miguel de Allende, por lo que él y su familia sufrieron un fuerte golpe anímico.

Luego de un par de semanas sin respuesta sobre el paradero de su perrita, Aaron Ramsey prefirió rescindir su contrato con los Pumas y así poder marcharse de territorio mexicano para volver a su país. Ni cinco meses estuvo ligado a la institución auriazul.

A pesar de la incertidumbre que se generó por su sorpresiva salida, ni Aaron Ramsey, ni los Pumas han hecho oficial su baja.

Aunque, recientemente, el canterano del Cardiff City reapareció con un nuevo proyecto deportivo, por lo que se robó el foco al “olvidarse” rápidamente del Club Universidad Nacional.

El próximo año, será parte del Reignwood Icons of Football, una competencia golfística que reúne el deporte con el entretenimiento y que se disputa en Bangkok, Tailandia.

El centrocampista de Gales será uno de los participantes, junto con Michael Carrick, Ryan Giggs, Joe Hart, Nemanja Vidic‎, John Terry, Robbie Fowler, Gabriel Batistuta, Theo Walcott, Gianfranco Zola, Andriy Shevchenko, Paul Ince, Jimmy Bullard y Teddy Sheringham.

Es decir, grandes figuras del futbol a nivel mundial estarán en la competencia y se dividirán entre el Equipo de Inglaterra y el Equipo Mundial, cada uno conformado por 12 exfutbolistas que serán capitaneados por el español Sergio García y el inglés Lee Westwood, dos golfistas profesionales.

