Martín Varini decide romper el silencio tras los rumores que lo colocan fuera del FC Juárez

El FC Juárez quedó eliminado del Apertura 2025, al perder con el Toluca por un marcador global de 2-1 en los cuartos de final.

Los Bravos pusieron resistencia ante los Diablos Rojos, pero se quedaron con las ganas de dar la campanada; no pudieron echar al monarca del futbol mexicano.

El equipo de Martín Varini perdió en la ida, disputada en el estadio Olímpico Benito Juárez, y consiguió un plausible empate sin goles en el Nemesio Diez, pero la eliminatoria ya estaba resuelta.

Los fronterizos lograron mantener el cero en su portería y se fueron de la capital mexiquense con la frente en alto, luego de haber disputado la primera Liguilla de su historia.

Tras la eliminación, el director técnico del FC Juárez fue cuestionado sobre los rumores que lo colocan fuera de la institución y que lo vinculan con el Necaxa, que se quedó sin timonel para el próximo torneo por la destitución de Fernando Gago.

Para aclarar la situación, Martín Varini decidió romper el silencio y hablar acerca de dichas especulaciones en la conferencia de prensa pospartido.

“Que haya tantos rumores sobre mi futuro es señal y fruto del trabajo que hemos realizado en Ciudad Juárez; eso, a mí, me llena de orgullo, pero uno tiene que evaluar y ver lo que se hizo y lo que se viene, y esa no es una decisión que yo pueda tomar hoy y que se las transmita a ustedes a minutos de haber cerrado un pasaje”, sentenció.

El director técnico uruguayo explicó que el FC Juárez merece tener los reflectores por haber disputado su primera Liguilla, por lo que prefiere no hablar demasiado sobre qué pasará con él para el Clausura 2026.

“Hoy el foco tiene que estar en los chicos, en lo espectacular que ha sido este año de Bravos y no pensar en lo que pasará en el futuro con el entrenador; nos merecemos disfrutar, reconocer y sentir lo bueno que hemos hecho [porque] ha sido muchísimo el esfuerzo, tengo la cabeza puesta en eso, que el foco esté ahí y no en el entrenador.”, mencionó.

Martín Varini externó que no puede “cambiar el chip tan rápido” porque, tanto él como la directiva del FC Juárez, deberán hacer una valoración del trabajo que realizó a lo largo del año.

“Vendrá un proceso de análisis y de evaluar, ante un término de contrato, qué es lo mejor para todos, obviamente. Los procesos no dependen de una sola persona. Esperaremos a que pasen las horas y trataremos de tomar la mejor decisión”, puntualizó el estratega de los Bravos.