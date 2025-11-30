Antonio Mohamed vuelve a criticar el sistema de competencia de la Liga MX: “El Play-In perjudica el espectáculo”

Antes de comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2025, el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed, decidió criticar fuertemente el sistema de competencia de la Liga MX.

Para el Turco, el Play-In no tiene “ningún tipo de utilidad, ni de justicia deportiva” y únicamente fomenta “la mediocridad” en el futbol mexicano.

Las palabras del entrenador argentino de los Diablos Rojos causaron un fuerte eco en nuestro balompié nacional.

A pesar de que ya había compartido su opinión previo a la ida de los cuartos de final entre el FC Juárez y el Toluca en el estadio Olímpico Benito Juárez, Antonio Mohamed decidió volver a hablar sobre el tema del Play-In en la conferencia de prensa después de la vuelta en el Nemesio Diez.

Al ser cuestionado sobre si el formato de competencia afectaba el nivel de los equipos que avanzan a la Liguilla, el Turco no dudó en dar su contundente respuesta.

“Obviamente que sí [influye], ellos traen cuatro partidos en un lapso de pocos días. Las reglas están puestas así, pero muchas veces eso perjudica el espectáculo; hoy (anoche) afectó al rival”, sentenció.

De igual forma, Antonio Mohamed reconoció que el Toluca merecidamente clasificó a las semifinales del Apertura 2025 porque fue mejor que los Bravos, tanto en la ida como en la vuelta.

“Fuimos muy superiores al rival en los dos partidos. Hoy (ayer) no estuvimos atinados al arco, [pero] hicimos todo para poder ganar, no pudimos, [aunque] el rival compitió bien”, aceptó.

A pesar de la falta de gol, el Turco resaltó que lo más importante era conseguir el boleto a las semifinales, por lo que quedó satisfecho tras haberlo obtenido.

“Cuando hay un resultado ya condicionado, la intensidad y la energía a veces baja un poco; nosotros supimos manejar la energía, no fuimos tan agresivos como otras veces, sabiendo que teníamos dos goles de ventaja, [pero] el objetivo era pasar y estamos todos muy contentos”, detalló el director técnico argentino luego de que el Toluca se instaló entre los cuatro mejores torneo.

Además, dejó en claro que su equipo tendrá que imponerse a cualquier rival, si quiere conquistar el bicampeonato del futbol mexicano.

“Pensamos en nosotros nada más [porque], para ser campeón, hay que ganarles a todos, toque quien toque. La verdad, lo que pase con los demás equipos no nos incumbe”, aseguró con firmeza Antonio Mohamed.