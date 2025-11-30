Antonio Mohamed revela por qué Alexis Vega no ha entrado en las convocatorias del Toluca

Sin esforzarse al máximo, el campeón del futbol mexicano logró su objetivo de clasificar a las semifinales. Mantiene su sueño intacto de conquistar el bicampeonato.

El Toluca empató (0-0) con el FC Juárez en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, pero consiguió su clasificación a la siguiente fase, gracias que se quedó con la ventaja en el marcador global (2-1). Desde la ida, resolvió la eliminatoria.

Sin embargo, en el segundo duelo de la serie, los Diablos Rojos sufrieron con el tema de la contundencia. Generaron un sinfín de ocasiones de gol, pero no pudieron marcar ni uno solo.

Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Helinho, Jesús Gallardo y Federico Pereira fallaron cada una de las oportunidades que tuvieron frente a la portería de los Bravos.

Incluso, el tricampeón de goleo, Paulinho, tuvo sus chances de marcar, pero, sorprendentemente, falló. No fue la noche de la ofensiva escarlata.

El director técnico de los choriceros, Antonio Mohamed, trató de encontrar soluciones desde la banca, pero no lo consiguió.

Además, el jugador que pudo haber sido un importante revulsivo no se encontraba disponible para jugar.

De nueva cuenta, Alexis Vega no entró en la convocatoria del Toluca, por lo que el Turco fue cuestionado por su decisión en la conferencia de prensa pospartido.

El entrenador de los Diablos Rojos reveló el motivo por el cual el habilidoso extremo mexicano sigue sin aparecer en sus llamados.

“Todavía no está al 100%, por eso estamos esperando; tampoco lo vamos a arriesgar. Vamos a esperar a que esté al 100% para poder ponerlo en la cancha”, confesó Antonio Mohamed.

De esta manera, el Turco confirmó que Alexis Vega todavía no se ha podido recuperar de la lesión muscular de segundo grado en el semitendinoso del muslo izquierdo que sufrió en la Jornada 15 de la Fase Regular contra el Pachuca.

De igual forma, el Turco reconoció que su equipo no estuvo atinado frente a la cabaña del FC Juárez, por lo que deberán corregir esa situación para las semifinales del Apertura 2025.

“Tenemos que mejorar la contundencia [porque] hemos tenido muchas opciones de gol y, en los dos partidos, [Sebastián] Jurado fue la figura; nosotros estuvimos erráticos frente al arco y tenemos que mejorar”, aceptó el estratega argentino tras la clasificación del Toluca a la antesala de la final.

