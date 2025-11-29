Memes se burlan de eliminación del América a manos de Rayados

Cuando parecía que el América tenía su boleto para la antesala de la final, Germán Berterame los bajó de su nube con un certero remate de cabeza al minuto 93, y de esta forma los eliminó del Apertura 2025 y los convirtió en la burla del fin de semana.

Las Águilas ya tenían el marcador que necesitaban (2-0) con el que empataban el global y avanzaban por su posición en la tabla. Además, fueron superiores a lo largo de los 90 minutos, pero su suerte solamente duró ese tiempo, ya que no duró hasta el silbatazo final.

Con la eliminación del cuadro de Coapa del torneo, las redes sociales se inundaron de burlas hacia ellos, uniendo a los aficionados de diversos equipos para festejar el descalabro del equipo con más títulos en la Liga MX.

Algunos de los protagonistas de estos memes fueron André Jardine, Kevin Álvarez, Malagón y hasta Marca Antonio Ortiz, árbitro central a quien se le señala por supuestamente ayudar al América cada vez que lo necesitan.

Estos son los mejores MEMES del América vs Rayados

El Gato Ortiz viendo desde su casa que no puede ayudar al Américapic.twitter.com/kPvSlzJjgM — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) November 30, 2025

Andre Jardine se convirtió en esto. pic.twitter.com/nKD3s2ZCGA — Mequetrefe (@Kevin_Viza) November 30, 2025

— "No fue justo, nos faltó el Gato Ortiz



* André Jardine pic.twitter.com/r9DxFmWzYe — La Abuela García®™ (@rthur013) November 30, 2025

El gran André Jardine si Televisa y el América no hubiera comprado los árbitros en el falso tricampeonato pic.twitter.com/UBQxgHibS3 — milton (@rmiltonn) November 30, 2025

"No puedes festejar un gol que no sea de tu equipo."

-Yo con el gol de Berterame en el último minuto...

pic.twitter.com/i01Von8MFu — Angel X (@PepistosFake) November 30, 2025

Kevin Álvarez perdió una miss Universo y la marca de Berterame en pocos dias pic.twitter.com/uaSfYgNdPF — Zona Final Mx (@final_mx) November 30, 2025