Rayados “va a pelear por la final y por el campeonato”, asegura Domènec Torrent

Rayados volvió a mostrar una versión lejana a lo que se espera del equipo que más invierte en refuerzos en la Liga MX, pero supo sufrir y luchar hasta el final para clasificar a semifinales del Apertura 2025 de forma agónica.

El gol de cabeza de Germán Berterame le dio una nueva vida a a Domènec Torrent, que en conferencia de prensa reconoció que “no somos un equipo diseñado para defender, cuando estamos atrás la pasamos mal, América fue agresivo y no nos dejaba jugar”.

Con clara emoción por colocarse entre los cuatro mejores, el estratega español agregó que “las eliminatorias son esto, tienen pequeños detalles que cambian un partido” y festejó que “estamos en semis, vamos a pelear por la final, para ganar el campeonato, la gente de Rayados se lo merece; somos los que más gente metemos al estadio, es por ellos, el futbol es de los aficionados, a ver si podemos darles una alegría”.

🗣️ “Vamos a pelear para llegar a la final y ganar el campeonato” 🔥



Domènec Torrent hace un análisis de la eliminatoria contra el América y asegura que Rayados va por el título de campeón pic.twitter.com/NRfa75RMe5 — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 30, 2025

Por su parte, el mediocampista Óliver Torres destacó que “como grupo nos merecíamos algo así, nuestra expectativa es llegar lo más lejos posible y ojalá ser campeones. Jugar contra el América es como jugar una final, son un grandísimo equipo, nos han exigido al máximo pero el equipo ha sabido competir”.

Finalmente, el presidente deportivo de la Pandilla, José Antonio Noriega, declaró que haber dejado en el camino al América no los convierte en el máximo favorito al título y además, rompió el silencio sobre la continuidad de Sergio Ramos en Monterrey y reveló que aún “no hay nada definitivo, estamos en pláticas y no hay nada concreto ni de un lado, ni hacia el otro, estamos en pláticas”.